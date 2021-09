Lapid exige la decisión del OIEA tras los informes sobre el programa nuclear iraní

EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL

Moscú, 9 sep (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, exigió hoy una decisión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con respecto al programa nuclear iraní, después de que sendos informes de la institución hicieran sonar la alarma sobre las actividades de Irán.

El jefe de la diplomacia israelí abordó en Moscú el programa nuclear iraní con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, ante quien dijo que los informes son "condenatorios", porque incluyen "graves violaciones" de los compromisos de Irán y "mentiras descaradas" por parte de Teherán sobre sus actividades nucleares reales.

La OIEA advirtió el martes de que Irán sigue enriqueciendo uranio hasta niveles cercanos al necesario para fabricar armas atómicas y bloqueando las inspecciones, por lo que el organismo tiene una creciente incapacidad para verificar el programa nuclear iraní.

Irán acumula actualmente diez kilos de uranio enriquecido hasta el 60 %, mucho más cerca del 90 % necesario para desarrollar un arma nuclear que del 3,67 % que le impuso como tope el acuerdo que cerró en 2015 con las grandes potencias, y que lleva incumpliendo desde 2019, después de que Estados Unidos lo abandonara.

En un informe paralelo, el OIEA recordó que se han detectado trazas de contaminación radiactiva en varias instalaciones de las que el OIEA no tenía constancia que albergaran actividades nucleares, algo sobre lo que ha pedido, infructuosamente, explicaciones a Irán.

"La situación es clara y muy preocupante", dijo Lapid, al referirse a un programa nuclear "que avanza rápidamente sin supervisión eficaz".

Recalcó que los dos informes "requieren una decisión de la Junta de Gobernadores" del OIEA al respecto.

"El mensaje a Irán debe ser alto y claro", enfatizó el titular israelí de Exteriores, quien volvió a afirmar que el avance de Teherán hacia un arma nuclear "no es solo un problema israelí, sino de todo el mundo".

"Un Irán nuclear llevará a una carrera de armas nucleares en Oriente Medio", dijo, y "lo último que queremos todos es ver caer armas nucleares en manos equivocadas", insistió Lapid.

Reiteró que el mundo debe evitar, "sin importar el precio", que Irán obtenga capacidades nucleares y que, si no lo hace, Israel se reserva el derecho de actuar.