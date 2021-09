La tercera ola de covid-19 en África está en descenso, confirma la OMS

Lagos, Nigeria. EFE/EPA/AKINTUNDE AKINLEYE/Archivo

Johannesburgo, 9 sep (EFE).- La tercera ola de contagios de covid-19 en África ha tomado una "tendencia descendente", según confirmó este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el continente aproximándose a los ocho millones de casos acumulados y con algo más de 200.000 muertes registradas.

"La tercera ola de covid-19 en África ha tomado un tendencia descendente con un descenso del 23 % en los nuevos casos en la última semana", señaló hoy la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, en una rueda de prensa virtual.

Moeti valoró las últimas cifras como una "señal alentadora", pero recordó que las tasas de contagio son aún elevadas y que los máximos de esta última oleada de infecciones -registrados en julio- fueron muy altos y prolongados, en gran parte por los efectos de la variante delta.

También recalcó que vigilan la evolución de la variante C.1.2, que fue descubierta en Sudáfrica pero de la que se han detectado casos en diez países (cinco de ellos africanos).

En ese sentido, el especialista sudafricano Alan Christoffels, de la Universidad del Cabo Occidental, apuntó que, por el momento, los estudios arrojan una muy baja expansión de esta variante, si bien aún es temprano para sacar conclusiones.

"Aunque tiene algunas mutaciones preocupantes, no hay pruebas aún de que sea más transmisible o de que afecte a la eficacia de las vacunas", añadió Moeti.

Para controlar la aparición de variantes de covid-19 en el continente, la OMS anunció en esta misma rueda de prensa la creación de un Centro de Excelencia Regional para la Vigilancia Genómica y la Bioinformática en la urbe sudafricana de Ciudad del Cabo.

ÁFRICA NO LLEGARÁ AL 10 % DE VACUNADOS EN SEPTIEMBRE

En el lado negativo, las autoridades regionales de la OMS descartaron que se vaya a lograr la meta de tener vacunado al 10 % de la población africana (en concreto, los sectores más vulnerables) para finales de septiembre, como se habían propuesto, por la falta de acceso a dosis.

"Si los países productores y compañías priorizaran la equidad vacunal, esta pandemia podría acabarse pronto", enfatizó Moeti.

En un sentido similar se pronunció también hoy el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC, organismo de la Unión Africana), John Nkengasong, quien lamentó que las "promesas" de solidaridad internacional y las declaraciones políticas no vengan respaldadas de acciones para apoyar a los países en vías de desarrollo.

"No vamos a ganar esta guerra, tampoco el mundo desarrollado, si no vacunamos rápido a todo el mundo (...). No estamos ganando la batalla contra la covid-19 en África", dijo Nkengasong en otra rueda de prensa virtual.

Hasta la fecha África solo tiene vacunado con pauta completa a un 3,18 % de una población de unos 1.300 millones de habitantes.

Pese al lento avance de la inmunización, desde la OMS se mostraron optimistas respecto al cumplimiento de la gran próxima meta: lograr tener un 40 % de vacunados para finales de este año.