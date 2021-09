Kiko Rivera se enfada cuando le preguntamos por el bullying que sufrió en el colegio

23-04-2021 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Hace unos días el programa 'Socialité' desvelaba en exclusiva un episodio traumático de la infancia de Kiko Rivera que no había salido a la luz hasta ahora. El hijo de Isabel Pantoja habría sufrido bullying en el colegio en el que estuvo interno en Toledo y, según revalaba un antiguo compañero de clase, los otros niños le pegarían solo por el hecho de ser quien era.



Una sorprendente información que el propio Kiko confirmaba a través de sus redes sociales. "Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí. Me hacían bullying y fui objeto de patadas, puñetazos... me robaban por la simple razón de venir de donde venía y fue una época bastante dura, para que engañaros", explicaba el Dj a sus seguidores, asegurando que con esta confesión "no quiero dar pena ni mucho menos". Un bullying que, en palabras del hijo de Isabel Pantoja, fue la raíz de sus "malos hábitos". Afortunadamente, y a pesar de sta traumática experiencia, "conseguí salir y convertirme en lo que soy hoy en día. Aunque me costó, siempre tiré para adelante". Por ello, Kiko no ha dudado en mandar un "mensaje esperanzador a todos los chavales que sufren de esto. Se puede salir, no cometas el error de quedarte callado. Stop bullying".



Una confesión con la que el Dj ha compartido con sus seguidores un episodio hasta ahora desconocido de su vida pero sobre la que, por lo que parece, no le gusta nada hablar. Y es que a pesar de hablar de ello abiertamente en sus redes sociales, Kiko se ha enfadado cuando le hemos preguntado por ello y, sin mediar palabra, ha dado un portazo en el coche, buena prueba de que no le hace ni pizca de gracia recordar el bullying que sufrió en el colegio. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!