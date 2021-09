Kany García estrena su sencillo "DPM (De Pxta Madre)" e inicia una gira por EE.UU.

Fotografía de archivo en la que se registró a la cantautora puertorriqueña Kany García, durante una entrevista con Efe, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 8 sep (EFE).- La compositora puertorriqueña Kany García lanzó este miércoles su primera canción como artista principal en quince meses con "DPM (De Pxta Madre)", el día en el que inicia una gira por Estados Unidos.

El sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital y el video musical a través de su canal de YouTube.

La agencia La Buena Fortuna Global, a cargo de la carrera de la artista, informó a través de un comunicado de que el nuevo tema es una fusión de música acústica y tropical.

La letra crea conciencia de lo difícil que suele ser la vida en una relación tóxica, pero la protagonista encuentra el valor para seguir su propio camino, reencontrarse con amistades y volviendo a descubrir su verdadera identidad.

Esta canción es de la autoría de Kany en compañía de los ganadores del Latin Grammy venezolanos Servando Primera y Yasmil Marrufo, junto al ingeniero y productor colombiano Richi López.

Filmado en el parque Virginia Key Beach de Miami por el director Andrés Ibáñez (Carlos Rivera, Matisse, Rombai) para Rockanfella, el video deja claro que podemos dejar atrás una mala relación a cualquier edad y ayudar a otras personas a hacer lo mismo.

Preparando comidas y bebidas deliciosas, y encantándonos con su personalidad, Kany nos invita a una reunión para toda la gente que quiere retomar su vida y su felicidad.

"DPM (De Pxta Madre)" es la primera canción inédita de Kany desde el lanzamiento de su álbum "Mesa Para Dos", el cual obtuvo nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum De Pop o Urbano Latino.

Desde el lanzamiento de Mesa Para Dos, Kany ha acompañado al pianista Arthur Hanlon en una nueva versión de "Evidencias", tema hecho famoso por Ana Gabriel en 1992, y cantó junto a JP Saxe en la mezcla "spanglish" de su sencillo "Like That".

La gira por los Estados Unidos inicia hoy en Atlanta y le seguirán actuaciones en Orlando, Tampa, Miami, Boston, Washington, Nueva York, Chicago, Houston, Dallas y Los Ángeles.

Ganadora de seis Latin Grammy a lo largo de su carrera, Kany García lanzó su primer disco Cualquier Día en el 2007.

Durante estos últimos 14 años ha escrito e interpretado éxitos como "Hoy Ya Me Voy", "Alguien", "Duele Menos" y "Para Siempre".

Su quinto álbum de estudio "Soy Yo" (2018) fue nombrado uno de los 50 mejores álbumes latinos de la década por Billboard, y el video musical de su sencillo "Banana Papaya" junto a Residente ganó el Latin Grammy 2019 en la categoría de Mejor Video Musical.

En 2019, lanzó su sexto álbum "Contra El Viento", el cual fue coronado Mejor Álbum Cantautor en los Latin Grammy.

Su más reciente álbum "Mesa Para Dos" (2020) está conformado por 10 colaboraciones de lujo con artistas de la talla de Carlos Vives, Camilo, Mon Laferte y Carlos Rivera.