José Ortega Cano, de nuevo en el hospital. ¿Ha influido la polémica familiar en su estado de salud?

En un momento complicado a causa de las informaciones que cuestionan cómo fue su matrimonio con Rocío Jurado y se especula con las confesiones que la artista habría hecho sobre su relación en sus escritos privados, José Ortega Cano prefiere mantener la calma y, a pesar de haber puesto el tema en manos de su abogado, no quiere adelantar qué pasos legales va a seguir para defender su honor ante el inminente estreno de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco.



Y es que todo apunta a que el diestro podría ser uno de los grandes señalados en el documental 'En el nombre de Rocío', en el que la hija de 'La más grande' podría revelar no sólo por qué no mantiene ningún tipo de relación con Ortega desde hace años sino también por qué afirma tajantemente que su madre cometió un gran error casándose con él.



Por si esto no fuera suficiente, María Patiño desvelaba recientemente que Amador Mohedano le confesó que Ortega no daba "buena vida" a su hermana, lo que ha provocado diferentes rumores sobre el trato que el torero daría presuntamente a la folclórica y sobre supuestas deslealtades y "desapariciones" del cartaginés del domicilio conyugal durante varios días.



Un cúmulo de especulaciones que han afectado a Ortega Cano más de lo que le gusta admitir. Intentando continuar con su día a día dando la callada por respuesta a la polémica, el torero no lo está pasando bien y su delicado estado de salud se podría haber visto resentido por los últimos acontecimientos.



Así, si hace unas semanas Ana María Aldón confesó en 'Viva la vida' su preocupación por su marido y señaló que tras las vacaciones debería hacerse nuevas pruebas médicas, este miércoles veíamos a Ortega de nuevo en el hospital. Serio, cabizbajo y sin separarse de su mujer, el diestro evitó contarnos cómo se encuentra tras las últimas polémicas ni si éstas son el motivo de su visita al médico.



Después de varias horas haciendose pruebas en el hospital, el matrimonio salía del mismo muy serio y era Ana María quien, en nombre de su marido, desvelaba que ahora toca cuidarse. "La salud es lo más importante para todo el mundo", ha asegurado, dejando claro que es en su salud en lo que Ortega Cano está centrado en estos complicados momentos.