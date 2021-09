Isabel Gemio sale en defensa de Rocío Carrasco: "Es dueña de hacer lo que quiera con la memoria de su madre"

03-02-2021 Isabel Gemio, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Volcada en su Fundación y después de un verano tranquilo en el que apenas se ha dejado ver públicamente, Isabel Gemio ha asistido este jueves a la presentación de 'El último aplauso', una iniciativa solidaria en la que participa para intentar recaudar fondos para el denostado sector musical de nuestro país, muy afectado tras la pandemia del Covid. Un concierto que tendrá lugar este sábado en Ifema y en el que participarán muchos nombres conocidos del panorama musical español de las últimas décadas.



Con numerosos proyectos profesionales en este nuevo curso, la presentadora asegura que se considera una afortunada porque "no paro de hacer cosas. Dispongo de mi tiempo y eso es un lujo. Lo distribuyo como a mí me da la gana para todas las cosas que me gustan y estoy encantada".



Volcada en su hijo Gustavo, que padece distrofia muscular, Isabel nos ha contado que "estamos felices porque al estar aislado y llevar mascarilla, ni siquiera se ha resfriado en la pandemia". "Estamos muy tranquilos porque esa normalidad ya es extraordinaria, ya es excepcional porque no era lo habitual antes de la pandemia, era urgencias cada cierto tiempo, por lo tanto estamos ahora muy felices. La salud es de verdad lo más importante y a partir de ahí todo es posible", señala.



Intentando mantener la discreción y no pronunciarse sobre los rumores que rodean al matrimonio de Rocío Jurado y José Ortega Cano, se ha negado a responder a si presenció algún episodio extraño en la pareja: "Pero por favor, ¿tú crees que yo puedo contestar a esa pregunta? ¿tú crees que yo estaba allí? Yo no voy a entrar. ¿Sabes qué pasa? Que esto se va alimentando, la pelota va creciendo si uno dice una cosa, otro otra*", ha exclamado molesta.



Sin embargo, sí ha querido mostrar su apoyo a Rocío Carrasco si finalmente hace públicos los 'diarios privados' de su madre. "Ella es su hija y ella es muy libre de hacer lo que ella considere. Yo puedo estar o no de acuerdo pero eso no importa. Y si no estoy de acuerdo se lo diré en privado pero no públicamente. Es dueña de eso y es dueña de hacer lo que quiera con la memoria de su madre", ha opinado, asegurando que "yo no la voy a juzgar. Ya hay demasiados juicios mediáticos en este país".



