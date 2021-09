Honduras.- Motril apela al acuerdo entre administraciones para solucionar "la escasez de mano de obra agrícola"

09-09-2021 Recepción al Gobierno de Honduras en el Ayuntamiento de Motril POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA AUTONOMÍAS AYUNTAMIENTO



MOTRIL (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Motril (Granada), Luisa García Chamorro, ha apelado este jueves al acuerdo entre administraciones para la solución de "la escasez de mano de obra agrícola" durante una recepción al delegado presidencial del Gobierno de Honduras, Arnaldo Castillo, en la que se ha puesto de manifiesto la importancia de abrir un marco bilateral "colaborativo, laboral y empresarial" en esta materia, más amplio a ambos lados del Atlántico.



Según ha informado el Ayuntamiento de Motril en una nota tras el acto, el problema, que si bien no es exclusivo de esta zona de la Costa Tropical sino que ya ha adquirido "no poca gravedad en muchas áreas productivas de Andalucía, debe enfrentarse con decisiones firmes para evitar lo que puede llegar a convertirse en un freno a nuestra expansión agrícola".



Para García Chamorro, "es crucial la creación de una mesa de contingente en nuestra provincia que promueva y regule la contratación de mano de obra extranjera, para que pueda trabajar en nuestras explotaciones agrarias porque los agricultores están desesperados ante un problema que no para de crecer".



De hecho, la regidora se ha congratulado de la experiencia cercana, en plena pandemia de covid-19, cuando un total de 49 hondureños participó en un programa laboral, en el municipio motrileño, durante nueve meses y cuyos resultados fueron tan positivos "que deben contemplarse como una opción seria y eficaz".



La experiencia, que tiene un largo recorrido ya en el tiempo de la mano de varias empresas de la zona, y con varios países, debe dar lugar a que todas las administraciones competentes se sienten y abran la vía a la creación de una mesa de contingente; para lo cual se va a solicitar una reunión con la representación del Gobierno central en Granada, así como todas las entidades tanto municipales como supramunicipales afectadas.



En esa línea, el delegado presidencial de Honduras, Arnaldo Castillo, ha expresado la voluntad de su Gobierno de "estar abiertos a todas las vías posibles de colaboración", lo que conlleva no sólo continuar en esa línea de aportación de trabajadores, sino en continuar abriendo Honduras al empresariado español, en general, y motrileño en particular en todos los aspectos y facetas en que las firmas puedan expansionarse y generar riqueza en ambos lados del Atlántico.