Fútbol.- El principal objetivo de LaLiga Impulso es "construir una clase media competitiva"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El principal objetivo de LaLiga Impulso, el plan de inversión que contará con una inyección superior a los 2.000 millones de euros provenientes del fondo CVC Capital Partners, tiene como principal objetivo "construir clase media competitiva, financieramente sólida y con unas capacidades deportivas relevantes" para lograr que la competición crezca a nivel internacional.



Así lo explicó el representante de CVC Partners Juan Arbide durante un encuentro con la prensa celebrado de forma conjunta con el director ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo, en la que ambos desgranaron los detalles del acuerdo firmado entre ambas partes para los próximos 50 años.



Con esta inyección de dinero, inicialmente fijada en 2.668 millones de euros a falta del reajuste final, LaLiga concederá préstamos sin intereses a los clubes. A cambio, CVC se quedará con casi un 11% de las ganancias de la competición mientras esté vigente el acuerdo. LaLiga Impulso no incluye a Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, los tres clubes que han decidido quedar al margen.



Actualmente, LaLiga es la tercera liga europea en ingresos comerciales y patrocinios, por detrás de la Premier inglesa y la Bundesliga alemana, y "está claramente por debajo de donde debería estar", según Arbide. "La Liga es una competición extraordinaria con una gestión excelente, pero necesita invertir en el mercado internacional para seguir siendo competitiva", esgrimió.



En este sentido, expuso que "es necesario construir una clase media competitiva, financieramente sólida y con unas capacidades deportivas relevantes". Para ello, "los clubes tienen que ser más internacionales, no puede ser que su base de aficionados se ciña a su ciudad". Con el dinero de LaLiga Impulso, será importante que los clubes "elijan los mercados prioritarios e inviertan allí", pensando también en que "deben tener una presencia muy superior en redes sociales". "Creemos mucho en el modelo de las ligas norteamericanas, que tienen departamentos centrales muy potentes que puedan dar servicio a los clubes", dijo Arbide.



CVC es un fondo involucrado en más de 100 voluminosas inversiones en todo el mundo y cuenta con experiencia en otros grandes deportes como la Fórmula 1 y MotoGP, competiciones donde trabajó durante diez y nueve años, respectivamente, pero también en el Seis Naciones de rugby o la Federación Internacional de Voleibol, mientras planea su desembarco en el tenis profesional.



SOLO SE PODRÁ DESTINAR UN 15% A REALIZAR FICHAJES



Por su parte, el director ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo, explicó que han estado "más de un año trabajando en esta operación con el apoyo de asesores expertos especialistas de primer nivel" y celebró que han conseguido "una valoración muy alta" (el valor de LaLiga se ha fijado en 24.250 millones de euros) a pesar de que "existen riesgos como la Superliga o posibles cambios de formatos en competiciones".



Los clubes que se adhieran a esta nueva financiación deberán destinar los fondos a tres aspectos: inversiones para crecimiento del club (70%), saldar deudas financieras (hasta un 15%) y realizar fichajes (hasta un 15% durante las tres primeras temporadas). Para ello, cada club deberá presentar un plan de desarrollo.



"El reto está en que la clase media-baja de LaLiga suba un escalón", subrayó, citando varios beneficios para los clubes: incorporación de un socio de referencia con amplia experiencia en el mundo del deporte, disponibilidad de fondos que permitirán impulsar el desarrollo del club y pertenencia a una liga con clubes más fuertes y mayor capacidad de incrementar ingresos.



En cuanto a los beneficios para su organismo, Mayo se refirió al apoyo para maximizar el potencial de LaLiga, alineamiento de los intereses de todos los partícipes en un proyecto conjunto y recursos económicos necesarios para realizar proyectos o adquisiciones complementarias. "Necesitamos un refuerzo de este tipo porque si no, mantener nuestro ritmo de crecimiento iba a ser difícil. La transformación requerirá un compromiso total por parte de LaLiga y sus clubes con un plan estratégico consensuado", aseguró.



En el horizonte económico de LaLiga aparece la renovación del próximo ciclo de venta de derechos audiovisuales, ya que el actual concluirá al final de la presente temporada 2021/22. "Con este acuerdo no cambia nuestra autonomía para negociar los derechos audiovisuales. CVC es un socio que nos va a acompañar, pero también nos va a exigir mucho en el día a día", reconoció Mayo.