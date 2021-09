Fútbol.- Ceferin, mejor ejecutivo del año para WFS por la gestión del conflicto de la Superliga y la Eurocopa 2020

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, recibirá el premio como Mejor Ejecutivo de 2021 el 22 de septiembre en la gala del congreso de World Football Summit, que se celebrará en el Wanda Metropolitano de Madrid, por su gestión del conflicto del proyecto de la Superliga y el éxito de la organización de la Eurocopa de 2020 en plena pandemia de la COVID-19.



Ceferin ha ganado este premio tras dirigir a la UEFA durante la crisis de la Superliga Europea de este año, a la que hizo frente "con una respuesta rápida, firme y coordinada en colaboración con el resto de stakeholders de la comunidad futbolística".



Asimismo, por la organización de la Eurocopa 2020 de la UEFA, la primera que abarcaba 11 ciudades y países diferentes, y que se enfrentó al desafío único de la pandemia COVID-19 y sus restricciones sanitarias asociadas.



El anuncio de Ceferin encabeza la publicación de los ganadores de los WFS Awards, en el que el delantero del Manchester United y de la selección inglesa Marcus Rashford es el primer ganador del Marcus Rashford Award, una nueva categoría de premios que lleva el nombre del jugador y que en futuras ediciones se otorgará a deportistas que utilicen su perfil para promover un cambio positivo en la sociedad.



Por otra parte, la plataforma de creación de contenidos para redes sociales Slate se llevará el premio Best Supplier en reconocimiento a su labor a la hora de ayudar a los clubes, ligas y federaciones a crear contenidos de calidad atractivos para las redes sociales.



De los tres finalistas destacados del premio Football for Good, la agencia paraguaya 23 Sports Marketing resultó vencedora por su inspiradora iniciativa 'Sponsorship against Oblivion', creada en colaboración con el Club de Fútbol Puerto Diana, un equipo formado por miembros de la comunidad indígena del país.



El icónico Estadio Nacional de Japón ha sido coronado como ganador del Best Venue, tras haber albergado los Juegos Olímpicos de este verano en Tokio, incluida la espectacular ceremonia de apertura. El estadio, con capacidad para 68.000 espectadores, ha sido diseñado de forma exclusiva no sólo para estar a la vanguardia de la tecnología y la conectividad, sino también para reflejar la cultura japonesa, con paneles de cedro y más de 47.000 plantas que ayudan a que el recinto se integre en su entorno verde.



De los proyectos postulados para el Best Club Commercial Initiative Award, el programa de recompensas a los aficionados del Arsenal FC se lleva el premio por su enfoque novedoso e innovador en compromiso del aficionado.



Women in Football otorgará a la Liga MX/Ascenso MX el disputado premio Best Women's Football Initiative por el cuarto aniversario de la liga femenina mexicana este 2021. A lo largo de estos cuatro años, la Liga MX Femenil se ha consolidado como la principal liga de fútbol femenino de América Latina, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en promedio de asistencia y sirviendo como ejemplo de mejores prácticas para otras ligas femeninas emergentes.



El Best Internationalisation Strategy Award se otorgará conjuntamente al Sevilla FC y al Bengaluru United por su asociación destinada tanto a hacer crecer la marca Sevilla FC como a promover el deporte del fútbol en Bengaluru, la ciudad conocida como el Silicon Valley de la India.



El premio Best Digital Platform será para Socios.com, que ha causado un gran revuelo en el sector en los últimos 12 meses, con más de 50 organizaciones deportivas importantes que se han unido a su plataforma de compromiso del aficionado, la cual utiliza tecnología blockchain de vanguardia para acercar a los aficionados y a los equipos como nunca antes.



Finalmente, la Outstanding Innovation Initiative será para AiSCOUT, que ha desarrollado una innovadora aplicación basada en la inteligencia artificial, la cual permite a los clubes de fútbol profesionales, a las organizaciones deportivas, y a las escuelas, ojear virtualmente a los jugadores de la academia utilizando únicamente un teléfono móvil para analizar su rendimiento y seguir su progreso.