Filipinas.- Duterte anuncia su candidatura a la Vicepresidencia de Filipinas en las elecciones de 2022

Sara Duterte renuncia a liderar el país: "Acordamos que solo uno de nosotros se presentaría"



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado que se presentará como candidato a la Vicepresidencia en las elecciones presidenciales previstas para 2022 y en las que no participará finalmente su hija, Sara Duterte.



El líder de 76 años ha dicho así aceptar la nominación de su formación, el Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laban), a pesar de las críticas que le acusan de tomar una decisión "cínica" con la idea de mantener el poder.



Duterte, que no puede presentarse a un segundo mandato dado que la Constitución del país lo impide, ha asegurado que la decisión se debe al amor que siente por Filipinas. "Realmente se debe a que quiero dar continuidad a mis esfuerzos como presidente aunque deje de ser la persona que da las órdenes", ha aseverado.



Las traiciones políticas son comunes en Filipinas, lo que ha llevado a numerosos líderes --despojados de su inmunidad tras abandonar altos cargos-- a ser imputados o incluso encarcelados una vez abandonan el poder.



Su hija Sara, que es actualmente la alcaldesa de Davao, ha señalado que no se presentará a la Presidencia dado que ambos han acordado que "solo uno se presentaría a los comicios de 2022", tal y como ha informado el portal de noticias Rappler.



No obstante, la política filipina tiene aún un mes para reconsiderar su postura dado que el plazo para presentar las candidaturas se abre en octubre. Duterte, por su parte, ha pedido a su aliado Christopher 'Bong' Go que le suceda en el cargo de presidente, si bien este se ha negado por el momento.