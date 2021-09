Facebook lanza gafas inteligentes junto con Ray-Ban

Facebook glasses

(Bloomberg) -- Facebook Inc. dio a conocer sus esperadas gafas inteligentes en asociación con Ray-Ban, incursionando en el mercado naciente de dispositivos portátiles con un enfoque de capturar fotos en lugar de realidad aumentada (AR).

La red social mostró este jueves las gafas, llamadas Ray-Ban Stories, convirtiéndose en rival directo de las gafas de Snapchat. Las gafas de Facebook de US$299, que usan el estilo de armazón clásico de Ray-Ban, Wayfaerer, permite a los usuarios tomar fotos y videos, escuchar música y contestar llamadas telefónicas. Si bien carecen de AR, la tecnología que superpone el contenido digital en el mundo físico, Facebook dice que eventualmente planea incorporar esa funcionalidad.

“Estamos avanzando hacia las gafas AR como la próxima plataforma informática”, dijo Monisha Perkash, directora de producto de Facebook, en una entrevista. “Lo vemos como un primer paso muy importante hacia esa visión”.

Facebook está entrando en un mercado cada vez más concurrido. Snap Inc., matriz de Snapchat, primero presentó sus Spectacles en 2016 con una cámara incorporada para grabar video. En 2019, Amazon.com Inc. lanzó lentes inteligentes para recibir llamadas y usar Alexa, pero esos tampoco incluyen AR. En mayo, Snap también anunció una versión de Spectacles que presenta capacidades AR, aunque aún no están disponibles para los consumidores. Por su parte, Apple Inc. planea ingresar al espacio de las gafas a finales de esta década con una oferta compatible con AR, informó Bloomberg News

A simple vista, las gafas no se ven muy diferentes a las clásicas Ray-Ban. Pero la apariencia sencilla oculta una serie de funciones inteligentes como: sensores de cámara duales de 5 megapíxeles; Bluetooth 5.0 y Wi-Fi integrados para sincronizar con un teléfono; una batería; suficiente espacio de almacenamiento para 500 fotografías; y audífonos. El usuario puede tomar una foto manteniendo presionado un botón en el lado derecho de las gafas, o puede grabar un video presionándolo una vez.

También hay un área táctil en el lado derecho de las gafas para controlar la música, un asistente de voz y llamadas. El usuario puede deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el volumen, tocar para reproducir, pausar y omitir música, o tocar dos veces para responder y finalizar llamadas telefónicas. También está presente un asistente de voz básico de Facebook.

Facebook no dijo cuándo lanzará las gafas que incluyen realidad aumentada al mercado, pero ese dispositivo es parte de la estrategia a largo plazo de la compañía para construir lo que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha llamado el metaverso, que se trata de un mundo digitale donde las personas pasan el tiempo juntas utilizando dispositivos que funcionan con realidad virtual. Zuckerberg ha dicho que cree que los dispositivos virtuales y de realidad aumentada son la próxima gran plataforma para la comunicación humana, después de los teléfonos móviles, y eventualmente reemplazan algunas interacciones en persona.

Si Facebook tiene éxito en el mercado de dispositivos, podrá desarrollar su negocio de publicidad y mensajería sin tener que depender de sistemas operativos y dispositivos creados por competidores como Apple Inc. y Google. La división de hardware de la compañía también vende los visores Oculus VR y dispositivos de chat de video Portal, y planea agregar funciones de AR a los productos Oculus a finales de este año.

Si bien el producto es una entrada tardía, varios años después de las Spectacles de Snap y ocho años después de la introducción de Google Glass, el primer intento del gigante de las búsquedas de gafas AR, la oferta de Facebook aún podría plantear preguntas de privacidad a los consumidores. Por el momento, las gafas recopilarán datos que Facebook dice que necesita, como la duración de la batería y la información de Wi-Fi, además de las credenciales de inicio de sesión de un usuario para una cuenta de Facebook requerida. Los usuarios también tendrán la opción de compartir más datos, incluida la cantidad de fotos que han tomado y la duración de los videos.

Las Ray-Ban Stories no son un producto independiente, por lo que la música y las llamadas se transmiten a las gafas desde un teléfono iPhone o Android a través de Bluetooth. Facebook requiere el uso de una aplicación para iPhone o Android llamada Facebook View, que se utiliza para administrar y configurar las gafas. Cuando un usuario toma una foto o un video, los medios aparecerán en una sección de la aplicación. Posteriormente, el usuario puede optar por descargar esa foto o video en su dispositivo para almacenarla y editarla.

Las gafas se lanzarán en EE.UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Italia y Australia, e incluyen un estuche de carga similar al que alberga los AirPods. Los anteojos por sí solos obtienen aproximadamente seis horas de duración de la batería con un uso moderado, y no son impermeables, según Facebook.

Las gafas tienen un interruptor físico en el interior para desactivar las funciones de captura, mientras que también destellarán una luz LED en el frente para que las personas sepan que están siendo grabadas o en una foto.

En entrevistas, Facebook y Ray-Ban indicaron que es posible que las empresas eventualmente trabajen juntas en versiones de AR de las gafas. También dijeron que la asociación se expandiría a estilos y ofertas adicionales de Ray-Ban de otras marcas de Luxottica. Luxottica también posee los derechos de Oakley, Chanel, Prada, Burberry y docenas de otras gafas de marca.

