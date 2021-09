Etiopía.- El embajador de Etiopía ante la ONU pide llevar ante la Justicia al TPLF por la muerte de cientos de civiles

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El representante permanente de Etiopía ante la ONU, Taye Atske Selassie, ha instado este jueves a llevar ante la Justicia a los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) que perpetraron el miércoles un ataque contra la región de Amhara, donde fallecieron más de 100 civiles.



"Condenamos en los términos más enérgicos la brutal y horrible masacre de más de 120 civiles, incluidos sacerdotes, granjeros, mujeres y niños, perpetrada por el grupo asesino del TPLF en la localidad de Chena, en la región de Amhara", ha lamentado Selassie en su cuenta de Twitter.



Así, ha sostenido que es necesario "poner fin a los asesinatos y llevar ante la Justicia a los criminales del TPLF". Las palabras de Selassie llegan después de que fueran halladas las tumbas de los civiles después de que los rebeldes invadieran su aldea la semana pasada.



Las cifras oficiales, por el momento, no han sido confirmadas, aunque el administrador del distrito de Dabat --donde está situada Chena--, Sewunet Wubalem, ha informado de que han recuperado 132 cadáveres.



No obstante, el TPLF ha negado su responsabilidad en el ataque denunciado por las autoridades, asegurando que se trata de unas acusaciones "fabricadas". No es la primera vez que se acusa al grupo rebelde de masacrar a civiles.