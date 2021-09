"En el fútbol no todo vale", dice Tite sobre fallido superclásico de Brasil y Argentina

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) RECIFE, BRASIL8 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: YOUTUBE / CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOLRESTRICCIONES: EDITORIAL USE ONLY 1. Plano panorámico de la selección brasileña de fútbol entrenando2. Plano general de los delanteros Neymar y Hulk entrenando con el resto de la selección brasileña de fútbol3. Plano panorámico de la selección brasileña de fútbol entrenando4. Plano general de Hulk entrenando con el resto de la selección brasileña de fútbol5. Plano general de la selección brasileña de fútbol entrenando6. Plano general de la selección brasileña de fútbol entrenando7. Plano panorámico de la selección brasileña de fútbol entrenando 8. SOUNDBITE 1 - Adenor Leonardo Bacchi (aka Tite), entrenador de Brasil (hombre, portugués, 22 seg.): "La decisión justa es respetar las leyes, la decisión justa es primero está la salud de las personas, la decisión justa es que el deporte es importante pero tenemos una escala de importancia en la que la salud está por encima." "A decisão justa e respeitar leis, a decisão justa e antes a saúde das pessoas, a decisão justa e que o esporte ele e importante, mas tem uma escala de importância em que a saudê esta acima." EZEIZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 BUENOS AIRES, ARGENTINA8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOUNDBITE 2 - Lionel Scaloni, entrenador de Argentina (hombre, español, 30 seg.): "La sensación me imagino que la de todo el mundo futbolístico que esperaba un espectáculo de gran nivel, con los mejores jugadores del mundo y nos quedamos sin nada, sin ver esta posibilidad en un momento, sobre todo al nivel nuestro importante para jugar este partido y la sensación es extraña, fea." RECIFE, BRASIL8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Plano general de la selección brasileña de fútbol entrenando ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: "En el fútbol no todo vale", dice Tite sobre fallido superclásicoSao Paulo, 8 Set 2021 (AFP) - El entrenador de Brasil, Tite, dijo este miércoles que en el "fútbol no todo vale" y que hay reglas que respetar, tras la abrupta interrupción del superclásico con Argentina el domingo en Sao Paulo. "Existe justicia, existen leyes, existe respeto, existen jerarquías, en el fútbol no todo vale, hay reglas", dijo el técnico en rueda de prensa virtual en Recife sin apuntar directamente contra la Albiceleste.Tite, de 60 años, aseguró que le hubiera gustado que el juego se llevara a cabo, pero teniendo como prioridad la salud."No tengo conocimiento suficiente para saber lo que fue hecho ni en qué momento fue hecho. No puedo juzgar y no debo juzgar, pero pasar por encima de la leyes...no, un poco de respeto a una entidad, a un país, a un pueblo, a un club, a una selección", agregó en la comparecencia previa al juego del jueves contra Perú.El partido entre Brasil, líder del premundial sudamericano con 21 puntos, y Argentina, su escolta con 15, fue interrumpido al minuto cinco por el ingreso de agentes sanitarios brasileños que señalaban a cuatro jugadores argentinos de violar el protocolo anticovid y mentir en el registro migratorio de ingreso al país.La selección argentina niega esos cargos y la FIFA debe decidir ahora el futuro del partido."Siempre pido que el partido se juegue, pero si el error se cometió, que se cumpla la ley", afirmó Tite, quien en imágenes televisivas del partido pareció cuestionar el ingreso de los agentes sanitarios. Sobre el partido contra los incas, en el que Brasil buscará el récord de ocho victorias seguidas en el arranque del clasificatorio sudamericano, el DT señaló que usará la misma alineación que empezó el partido contra Argentina."Estamos intentando, de alguna forma, encontrar alternativas creativas", apuntó, sobre un once que liderará Neymar junto a los mediocampistas ofensivos Everton Ribeiro y Lucas Paquetá.La 'Seleçao' se batirá contra Perú, el equipo que Tite más ha afrentado (7) desde que asumió la dirección técnica de Brasil, en junio de 2016, y que sólo lo ha vencido una vez, en un amistoso en septiembre de 2019."Siempre son juegos muy competitivos, esperamos neutralizar los puntos fuertes de Perú", dijo el asistente técnico César Sampaio.Los 'incas' de Ricardo Gareca, séptimos con ocho unidades, no contarán con su goleador histórico, Paolo Guerrero, por suspensión."Guerrero es un jugador importante, pero tiene un sustituto de altura", el peruano-italiano Gianluca Lapadula, agregó.raa/gfe ------------------------------------------------------------- DT argentino llama a replantear premundial si los clubes no ceden jugadoresBuenos Aires, 8 Set 2021 (AFP) - La clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 luce complicada si los clubes mantienen su postura de no ceder jugadores, muchos de ellos los mejores, afirmó este miércoles el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni."Veo complicado lo que resta de eliminatorias. Si no se toma una medida, no sé qué solución van a dar si los clubes siguen con esta postura", indicó en rueda de prensa virtual, antes del partido del jueves con Bolivia en Buenos Aires por la décima fecha.Clubes europeos rechazaron la cesión de futbolistas para la triple fecha con el argumento de que se consideran perjudicados por las largas cuarentenas anti-covid, pero la FIFA y el Tribunal Arbitral Deportivo instaron a cumplir los reglamentos.Sólo Argentina logró que todos sus convocados viajaran, motivados por el compromiso de defender la camiseta nacional."Hay que replantearse un montón de cosas. Hay que sentarse otra vez y tomar una decisión. Nos reuniremos con entrenadores y federaciones. Así no se puede seguir para la siguiente fecha", dijo el entrenador.Scaloni destacó que "si las federaciones nos ponemos firmes, no sé qué solución van a buscar. Una cosa es jugar una fecha FIFA sin algunos jugadores, puede pasar, pero ya competir en lo que viene sin los mejores me parece que no es justo".El seleccionador liberó para el partido con Bolivia a cuatro jugadores que actúan en la Premier League inglesa, entre ellos el arquero Emiliano Martínez (Aston Villa) y el volante Giovani Lo Celso (Tottenham)."Hay un momento que los jugadores piensan muchas cosas. Los vi agobiados y preocupados por lo de sus clubes. Son situaciones que no tienen que volver a pasar. Han demostrado que tienen ganas de estar, pero no podemos ponerlos en estos aprietos", justificó la decisión de desafectarlos.Acerca de la suspensión del clásico con Brasil por la invasión de cancha de agentes sanitarios que querían deportar a los futbolistas que juegan en la liga inglesa, Scaloni dijo no tener "ni idea de qué va a pasar"."Jugamos con Chile en Santiago y acá (Buenos Aires). Paraguay vino, jugó en burbuja y se fue. Está claro el protocolo en eliminatorias y la burbuja estaba garantizada por FIFA. No cambió eso más allá de que pueda ser una cuarentena para un país u otro. Argentina iba, jugaba y se volvía", reflexionó.dm/ls