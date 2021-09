El Parlamento venezolano acusa de "injerencista" a senador estadounidense

Imagen de archivo del senador Bob Menéndez. EFE/ Lenin Nolly/Archivo

Caracas, 9 sep (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana rechazó este jueves las declaraciones "injerencistas" del senador estadounidense Bob Menéndez, quien criticó la gestión del Gobierno de Nicolás Maduro y lo instó a actuar "de buena fe" en la negociación que lleva a cabo con la oposición en México.

"Las políticas del régimen de Maduro han convertido a Venezuela en un estado fallido, impulsando al pueblo venezolano a la pobreza y el exilio, causando estragos en todo el hemisferio occidental", señaló Menéndez en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En el documento, además, instó al Ejecutivo a actuar "de buena fe" en el proceso de diálogo, "para poder restaurar la gobernanza democrática, restablecer el Estado de derecho y devolverle las libertades fundamentales y la dignidad humana al pueblo venezolano".

El texto del también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores el Senado de EE.UU. fue respaldado por sus homólogos de Alemania, Reino Unido, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y del Parlamento Europeo.

Para la AN, estas "desacertadas declaraciones" de Menéndez, "amparadas" en una declaración conjunta con homólogos europeos, "sólo evidencian la gran frustración y miedo que tienen ante el avance del diálogo como vía expedita para concretar las soluciones políticas".

Las "opiniones" de Menéndez son "enemigas de la paz y atentatorias contra el objetivo irrenunciable" de la "resolución de las controversias por vías constitucionales y pacíficas entre venezolanos y venezolanas", subrayó el Parlamento.

Además, consideró que en el comunicado se vierten declaraciones "injerencistas, groseras y tendenciosas" sobre el Gobierno de Venezuela y contra la ronda de negociaciones con la oposición, que comenzaron en México el pasado 13 de agosto, con la mediación de Noruega y el acompañamiento de los Países Bajos y Rusia.

Según la AN, Menéndez, con "un absurdo talante neocolonialista, obsoleto, vetusto y decadente, intenta atacar los esfuerzos en México, que ya han conducido a la firma de un memorando de entendimiento y dos acuerdos tempranos".

"Consideramos este tipo de declaraciones como un vil chantaje e intento de manipulación por parte de un mercenario de la política norteamericana, al pretender condicionar el levantamiento de medidas sancionatorias unilaterales, que vulneran de forma grave y masiva los Derechos Humanos de los venezolanos", subrayó la AN.

El Parlamento de Venezuela insistió en que no se permitirá "ningún tipo de injerencia" y se protegerá el proceso de negociación y diálogo con el bloque opositor.