El Gobierno de Jamaica valora la obligatoriedad de la vacuna contra la covid

San Juan, 9 sep (EFE).- El Gobierno de Jamaica, ante el pobre resultado de la campaña en favor de la vacunación contra la covid-19, valora la obligatoriedad ante el avance del virus en la isla caribeña, donde desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 se han registrado 73.496 contagios 1.666 muertes.

El primer ministro, Andrew Holness, en declaraciones a medios locales divulgadas este jueves, señaló que no descarta que en el futuro se imponga la obligatoriedad de vacunarse, tras el final de una extensa campaña de educación pública sobre la necesidad de esa medida como protección ante los contagios que no calado entre la población.

"Creo que la situación actual justifica una directiva sobre la vacunación", dijo Holness, que aclaró que, no obstante, la Constitución requiere para una medida de ese calado —obligatoriedad— justificar una amenaza o peligro para la población.

Grupos del sector privado, como la Federación de Empleadores de Jamaica, han criticado a Holness por la poca contundencia demostrada para conseguir que la población acuda a vacunarse.

Además, algunas agencias del Gobierno como la Policía han impuesto la obligatoriedad de vacunarse a sus miembros, lo que también ha ocurrido con el Ejército.

Holness matizó, sin embargo, que la Constitución de Jamaica requiere además que el Gobierno, en el caso de justificar la obligatoriedad de esa medida, ofrezca previamente una amplia campaña de educación pública, algo que ya se ha llevado a cabo.

La campaña de vacunación de Jamaica no ha dado el resultado esperado y solamente un 5,1 % de sus cerca de 3 millones de habitantes han ya recibido el ciclo completo.

Las alarmas han sonado por todo lo alto después de que el pasado mes de agosto se cerrará con 400 muertes relacionadas con el virus.

Holness indicó que la medida de una campaña previa de concienciación ya se ha dado y dejó entrever que su pobre resultado podría justificar imponer una vacunación obligatoria.

El primer ministro dijo que sus interacciones sobre el terreno con la población revelaron que muchos jamaiquinos estaban dispuestos a vacunarse, pero que muchos ni siquiera conocían esa posibilidad.