El COI dice que todos los deportistas olímpicos afganos están "fuera del país"

El Comité Olímpico Norcoreano suspendido tras renunciar a Tokio-2020Lausana, Suiza, 8 Set 2021 (AFP) - El Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió hasta finales de 2022 al Comité Olímpico de Corea del Norte, que renunció a estar en los Juegos de Tokio-2020 en julio y agosto por la pandemia del coronavirus, anunció este miércoles el presidente del COI, Thomas Bach.Con su decisión anunciada en abril de no estar en la capital nipona, Corea del Norte fue el único país en renunciar a la cita, contraviniendo la Carta Olímpica, explicó a la prensa el máximo dirigente de la instancia internacional.La Comisión Ejecutiva del COI suspendió al Comité nacional de Corea del Norte "hasta el final de 2022", un plazo que engloba a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín (4-20 de febrero de 2022). El COI se reserva la posibilidad de "reconsiderar" la duración del castigo.Los deportistas norcoreanos, que no deben "sufrir las malas decisiones de sus autoridades", no se ven automáticamente privados de competir en los Juegos de Invierno, precisó Thomas Bach.Si consiguen clasificarse para Pekín-2022, el ejecutivo de la instancia olímpica "tomará una decisión apropiada en un tiempo útil", indicó, sin dar más precisiones. Una posibilidad sería la autorización a competir bajo bandera neutral.Lo que sí tiene la decisión del COI de este miércoles es una consecuencia financiera, ya que supone la supresión del apoyo del COI al Comité Olímpico Norcoreano, que había sido ya congelado debido a las sanciones internacionales que pesan sobre ese país asiático.La participación de Corea del Norte en los últimos Juegos de Invierno en Pyeongchang (Corea del Sur) había sido un factor decisivo de aproximación diplomática en 2018.Seúl esperaba utilizar los Juegos de Tokio para relanzar el proceso de discusión entre Pyongyang y Washington, detenido desde una cumbre que tuvo lugar en febrero de 2019.cfe/dr/mcd