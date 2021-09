Docentes iberoamericanos comparten sus experiencias en transformación digital

Imagen de archivo de Rafael Puyol, presidente de UNIR. EFE/David Fernández/Archivo

Lima, 9 sep (EFE).- Docentes de Perú e Iberoamérica comparten desde este jueves sus experiencias de enseñanza en los entornos digitales, a raíz de la pandemia de la covid-19, durante el primer congreso virtual de educadores organizado en Lima por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

El congreso congregará a profesionales de la educación hasta el sábado para debatir en torno a "La revolución digital y la transformación educativa".

El ministro de Educación de Perú, Juan Cadillo, inauguró el congreso virtual con el anuncio de que el Gobierno, que asumió el pasado mes de julio, creará el Instituto de Educación Híbrida, donde se pondrá en valor "lo aprendido en esta época de virtualidad obligada por la pandemia de la covid-19 con la experiencia de educación presencial".

Asimismo, Cadillo resaltó la importancia de la colaboración con los gobiernos regionales para la creación de centros comunales de desarrollo tecnológico, donde se aprenda sobre digitalización y tecnología, de la misma forma que se genere producción en tecnología.

A raíz del confinamiento por la pandemia, Perú adoptó un sistema de educación remota que sigue vigente, pero a partir de este año se comenzó a abrir escuelas en zonas rurales como pruebas piloto para la semipresencialidad.

EL FUTURO DE LA ENSEÑANZA

Por su parte, el presidente de UNIR, Rafael Puyol, anunció en la sesión inaugural que en noviembre realizará una serie de visitas a Perú para organizar en abril próximo un coloquio sobre el futuro de la educación superior en Perú.

"Somos una universidad nativa digital con una decisiva vocación internacional", reflejada en su presencia en Perú, Colombia y México, entre otros países, indicó.

Puyol afirmó que "los cambios provocados por la pandemia han sido muy notables" y que el congreso virtual "aspira a recoger las buenas prácticas peruanas e internacionales".

El congreso virtual pretende que la comunidad educativa pueda compartir experiencias y extraer conclusiones sobre las principales tendencias y prioridades en la educación, desde la perspectiva de la innovación y de la posible mejora en la calidad que la tecnología y las nuevas metodologías de aprendizaje puedan aportar.

ESTABILIDAD PARA POLÍTICAS EDUCATIVAS

Durante su intervención en la conferencia inaugural del ciclo, la decana de la Facultad de Educación de UNIR España, Elena Martínez Carro, comentó que "las políticas educativas están cambiando constantemente y esto no es necesariamente bueno porque implica que un proyecto a gran escala no pueda dar resultados y solamente se quede en el germen de lo que podría ser un fruto propio de un país desarrollado".

"La educación de un país no puede estar supeditada a los cambios de gobierno", anotó.

A raíz de la digitalización y la tecnología en la educación, Martínez Carro afirmó que "entusiasmarse con los avances tecnológicos no quiere decir que reneguemos del pasado científico sino todo lo contrario, que sumemos lo mejor de lo antiguo y lo moderno; como resultado de esto, tenemos el ejemplo de las Humanidades Digitales".

En ese sentido, la decana subrayó que "la transformación digital en todo tipo de aula no consiste en meter hardware y software en un aula, sino que es importante transformar los modelos de transmisión de conocimientos desde el profesor hacia al alumno y viceversa".

De igual forma, la educadora llamó la atención en que la transformación digital en el aula "debe comenzar en casa y para eso los centros educativos tienen que conocer las realidades de los hogares y familias de sus estudiantes para lograr dicho cambio del aprendizaje analógico al digital".

Hasta el próximo sábado, académicos latinoamericanos y de España expondrán sus ideas, experiencias y aprendizajes en un contexto educativo que ha acelerado sus procesos de cambio y transformación, dado que la pandemia de la covid-19 ha sido el detonante que marca un hito e impactará en los modelos educativos mundiales a futuro.