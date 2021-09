Demócratas de EE.UU. defenderán el viernes su ruta hacia una reforma migratoria

Para grupos defensores de los derechos de los migrantes, esta es la oportunidad que han estado esperando durante años y se sienten optimistas por el proceso. Fotografía de archivo. EFE/Michael Reynolds

Washington, 8 sep (EFE).- Los demócratas del Senado de EE.UU. defenderán este viernes la ruta que han ideado para aprobar una reforma migratoria destinada a regularizar a millones de inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que llegaron al país de niños y que son conocidos como "soñadores" (dreamers).

Dos fuentes familiarizadas con el proceso confirmaron a Efe que, tras días de expectativa, el viernes se producirá la reunión entre el personal demócrata y republicano con la "parlamentaria" del Senado, Elizabeth MacDonough, encargada de interpretar las reglas del proceso legislativo.

Según una de las citadas fuentes, la reunión del viernes será una especie de "juicio" en el que demócratas y republicanos presentarán sus argumentos a MacDonough.

Los demócratas defenderán que se cumplen todos los requisitos para aprobar cambios migratorios en solitario a través de un proceso conocido como "reconciliación" y que permite sacar adelante una ley presupuestaria en el Senado con una mayoría simple de 50 votos, en vez de los 60 que hacen falta normalmente.

Los demócratas quieren usar el mecanismo de "reconciliación" porque no tienen 60 apoyos: detentan una estrecha mayoría de 50 escaños, aunque podrían llegar a 51 con el respaldo de la vicepresidenta Kamala Harris, que ejerce como presidenta de la Cámara Alta.

Sin embargo, no cuentan con ningún apoyo de los senadores del Partido Republicano, quienes durante décadas se han opuesto a aprobar una reforma migratoria.

El viernes, los republicanos intentarán que MacDonough tumbe la iniciativa demócrata y, como han dicho en público, argumentarán que cualquier ley migratoria debe evaluarse por el proceso ordinario.

Una de las citadas fuentes dijo a Efe que los demócratas propondrán la apertura de una vía a la ciudadanía para cuatro grupos: los "soñadores", los trabajadores del campo, los trabajadores esenciales y aquellos migrantes que han accedido a un amparo migratorio llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

Para grupos defensores de los derechos de los migrantes, esta es la oportunidad que han estado esperando durante años y se sienten optimistas por el proceso.

"Las estrellas se han alineado para la ciudadanía de una manera que no lo habían hecho en muchos años, si es que alguna vez", manifestó en una declaración enviada a Efe el director de política migratoria de la organización de defensa UnidosUS, Carlos Guevara, quien dijo que esta es una de las mejores oportunidades que se les ha presentado durante años.

Vanessa Cárdenas, de "America's Voice", también se mostró optimista y recordó que, según datos de su organización, abrir una vía a la ciudadanía supondría un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. de 1,5 billones de dólares y serviría para crear 400.000 nuevos empleos.

"El estatus legal es clave para que las familias y comunidades puedan mejorar sus vidas, pero también es enormemente beneficioso para nuestra economía", afirmó Cárdenas.

Por último, la directora ejecutiva de "United We Dream Action", Greisa Martínez Rosas, recordó que los inmigrantes fueron "esenciales" para mantener a EE.UU. seguro, alimentado y saludable durante la pandemia.

Consideró también "urgente" que Biden y los demócratas cumplan con la promesa que han hecho a la comunidad latina sobre la aprobación de una reforma migratoria.

Hace 35 años que el Congreso no aprueba una ley con una vía para la ciudadanía para un gran grupo de migrantes.

La última vez fue en 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan firmó una ley que permitió regularizar a 3 millones de inmigrantes indocumentados.