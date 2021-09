Corea.- Corea del Norte celebra un desfile militar sin misiles con motivo del 73 aniversario de su fundación

Kim Jong Un participa en el evento, en el que no se han exhibido misiles



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Corea del Norte han celebrado este jueves un desfile militar con motivo del 73 aniversario de la fundación del país y en el que no se habrían exhibido misiles, según informaciones de la agencia estatal de noticias KCNA.



El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha asistido al evento, en el que no habría pronunciado discurso alguno. Imágenes difundidas por varios medios de comunicación muestran decenas de militares y trabajadores con monos de protección contra materiales peligrosos y máscaras de gas, una muestra de que las autoridades podrían haber formado una fuerza especial para ayudar a frenar el avance del coronavirus.



Asimismo, el desfile ha contado con camiones, tractores y fuegos artificiales. Corea del Norte sufre escasez de alimentos y una creciente crisis económica debido a la pandemia de coronavirus. No obstante, el país ha celebrado tres desfiles en tan solo un año.



Fuentes cercanas al asunto han indicado que el desfile de este jueves tendría un "perfil bajo" en comparación con los celebrados en enero de este año y octubre de 2020, según informaciones de la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



En este sentido, han insistido en que el evento ha durado cerca de una hora y habría contado con la participación de un pequeño número de efectivos. Se trata del mayor despliegue militar norcoreano desde que el presidente estadounidense, Joe Biden, juró el cargo el pasado mes de enero.