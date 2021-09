Ciencia.-Drástico recorte en extracción de combustible fósil en pro del clima

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La producción mundial de petróleo y gas debe disminuir en un 3% anual hasta 2050 para alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius.



Esta conclusión, de un trabajo liderado por UCL (University College London) que se publica en Nature, se basa en una probabilidad del 50% de limitar el calentamiento a 1,5 ° C este siglo, lo que significa que aumentar la probabilidad de alcanzar este objetivo requeriría una disminución aún más rápida en la producción y más combustibles fósiles dejados en el suelo.



Los investigadores utilizaron un modelo de sistema energético global para evaluar la cantidad de combustibles fósiles que deberían dejarse sin extraer a nivel regional y mundial.



Las reservas requeridas no extraídas se estiman como el porcentaje de la base de reservas de 2018. Esto debe ser del 58% para el petróleo, el 59% para el gas metano fósil y el 89% para el carbón para 2050.



El autor principal Dan Welsby, del Instituto de Recursos Sostenibles de la UCL, dijo en un comunicado: "En 2015, 196 partes firmaron el Acuerdo Climático de París, con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global promedio muy por debajo de 2 ° C, con 1,5 ° C como objetivo deseado. Desde entonces, el Informe especial del IPCC sobre 1,5 grados, los sucesivos informes de brecha de producción y el Informe Net Zero de la IEA han indicado sin lugar a dudas que se requieren recortes dramáticos en la producción de combustibles fósiles de inmediato para avanzar hacia las emisiones netas cero, y que el fósil actual e indicado Las trayectorias de producción de combustible nos están moviendo en la dirección equivocada.



"Nuestro nuevo artículo agrega más peso a la investigación reciente, lo que indica que la producción mundial de petróleo y gas metano fósil ya ha alcanzado su punto máximo. Desde una perspectiva regional, nuestros resultados sugieren un riesgo de transición significativo para los grandes productores de combustibles fósiles. La producción de petróleo en el Medio Oriente, por ejemplo, se reduce aproximadamente a la mitad entre 2020 y 2050, lo que sugiere que la diversificación de las economías lejos de la dependencia de los ingresos por hidrocarburos es absolutamente crítica ".



El trabajo se basa en investigaciones anteriores de 2015, que encontraron que para limitar el calentamiento a 2 ° C, un tercio de las reservas de petróleo, casi la mitad de las reservas de gas metano fósil (49%) y más del 80% de las reservas de carbón deberían permanecer en el suelo.



Los investigadores utilizaron el Modelo de Evaluación Integrada TIMES en UCL (TIAM-UCL). El modelo captura las fuentes de energía primaria (petróleo, gas metano fósil, carbón, nuclear, biomasa y renovables) desde la producción hasta la conversión y distribución para satisfacer un conjunto de demandas.



Los países del mundo están representados como 16 regiones, lo que permite una caracterización detallada de los sectores energéticos regionales. El modelo evaluó diferentes escenarios, incluidas demandas más bajas en sectores clave intensivos en carbono (aviación y productos químicos) y la incertidumbre en torno a la disponibilidad y el despliegue de tecnologías clave de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) y emisiones negativas (NET).



En términos de la distribución regional de las reservas inextraíbles de combustibles fósiles, los investigadores encontraron que Oriente Medio debe dejar alrededor del 60% de las reservas de petróleo y gas en el suelo, lo que, dado el gran tamaño de su base de reservas, también resulta en enormes volúmenes absolutos.



Además, las regiones con altas concentraciones de depósitos de petróleo de costo relativamente alto y con alto contenido de carbono intensivo dentro de la base de reservas muestran altas proporciones de reservas inextraíbles, incluidas las arenas petrolíferas en Canadá (83%) y el petróleo ultrapesado en América Central y del Sur (73%).



Las diferencias regionales en la proporción de combustibles fósiles que deben permanecer sin extraer se deben a una combinación de factores que incluyen los costos de extracción, la intensidad de carbono de la producción y los costos de las tecnologías alternativas a los combustibles fósiles.