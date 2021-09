Carlos Herrera desvela cómo se encuentra el Rey Juan Carlos: "Le vi radiante, espléndido"

14-11-2019 Carlos Herrera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Consolidado como una de las voces más importantes de la radio de nuestro país, Carlos Herrera ha recibido un premio de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España por su trayectoria profesional. Un galardón que recibió orgulloso en una noche en la que también fueron reconocidos Susanna griso, Plácido Domingo o Pau Gasol entre otros, y en la que nos habló de su reciente encuentro en Abu Dabi con el Rey Juan Carlos, con quien tiene una magnífica relación y con el que se reencontró el pasado mes de agosto aprovechando sus vacaciones en los Emiratos Árabes.



- CHANCE: qué honor tener este premio de la prensa internacional



- CARLOS HERRERA: si, el premio a la trayectoria te están diciendo que te repites mucho y llevas mucho. Los premios son mejor que te los den que no te los den. Además si te los libra gente de orden pues mejor. Yo empecé en la radio 1977 y ya más trayectoria* al menos al ritmo de trabajo que tengo ahora no sé si me queda



- CH: ¿Cuántos premios tiene?



- CARLOS: No sé, en cualquier caso siempre son pocos, no me quejo



- CH: ¿volvería a escoger estudiar periodismo?



- CARLOS: Yo no estudié periodismo, estudié medicina. En primero yo ya sabía que me iba a dedicar a la radio, la radio es más que periodismo. Es una esencia más, además de periodismo. Una cosa me llevo a la otra y si a mí me propusieran otra vez ponerme en el punto cero, volvería a hacer la carrera de medicina



- CH: Este año ha tenido a un digno sucesor, su hijo ¿qué tal lo ha hecho?



- CARLOS: Muy bien, ha llegado a la radio por agotamiento. La ha vivido desde siempre y él con modestia y humildad ha empezado a hacer cosas. Él tiene su trabajo y su vida paralela al mundo de la radio. El mundo de la radio hace muy feliz y te da mucha satisfacción.



- CH: Este verano ha estado con el rey emérito ¿cómo se encuentra?



- CARLOS: Estuve poco rato con él porque fue una comida colectiva de amigos. Yo le vi muy bien. Tiene las dificultades para caminar que ha tenido siempre. Yo le vi radiante, espléndido. Con la dificultad locomotriz que ha tenido siempre pero supera muy bien



- CH: ¿tiene ganas de volver a España?



- CARLOS: Claro



- CH: Se ve volviendo a España ¿le comentó algo?



- CARLOS: No, la comida tampoco lo propiciaba. Esto es cosa mía, entiendo que quiera volver a su país aunque sea de visita, estoy convencido. También estoy convencido que algún día lo hará



- CH: Decían que se aburría allí



- CARLOS: ¿conoce Abu Dabi? Entonces entenderá. Es un país apasionante para entenderlo desde el punto de vista de haber transformado un desierto en una punta tecnológica de desarrollo cómo es ahora. Hay cosas que han hecho muy bien, merece la pena de conocerlo, pero divertido no es.