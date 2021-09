Budimir mete una marcha más con el Valencia en mente

Ante Budimir (i), del Osasuna en una imagen de archivo. EFE/Juan Herrero

Pamplona, 9 sep (EFE).- A tres días de recibir al Valencia en El Sadar, Osasuna se ha ejercitado en una exigente sesión con Ante Budimir disputando la mitad del partido a campo completo que ha organizado Jagoba Arrasate.

El croata ha estado durante la casi totalidad del entrenamiento junto a sus compañeros y parece estar recuperado de las molestias que arrastraba, por lo que todo hace pensar que podrá entrar en la convocatoria rojilla de cara al cuarto choque liguero que tendrá lugar este domingo.

Budimir no cuenta con muchas papeletas para salir de inicio, pero sí como revulsivo. Kike García es el candidato a hacerse con la titularidad como único punta.

Con esta posible alta, Osasuna tan solo cuenta con Kike Barja como lesionado. El veloz extremo navarro ha salido al césped de las instalaciones por primera vez desde su lesión para continuar en solitario con su recuperación.

Arrasate ha dirigido una jornada de trabajo que ha comenzado con ejercicios para la mejora de la técnica, acciones ataque-defensa y partido de fútbol en el que el técnico de Berriatua no ha dado grandes pistas sobre el once inicial que sacará ante el conjunto de Bordalás.

Además de la pareja de centrales formada por Aridane y David García, Nacho Vidal y Javi Martínez han ocupado la banda derecha con Rober Ibáñez más adelantado. Una de las principales incógnitas es quien se hará con ese costado, disputa en la que también está inmerso Roberto Torres.

Mañana, el equipo se recuperará a través de fútbol tenis y el sábado llevará a cabo los últimos preparativos a puerta cerrada. EFE

1011911

le/mg/og