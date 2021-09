Bolsonaro retrocede de amenazas a justicia y camioneros partidarios levantan bloqueo

Actualiza con levantamiento de bloqueo ///Brasilia, 9 Set 2021 (AFP) - Los camioneros partidarios del presidente Jair Bolsonaro levantaron el bloqueo que habían impuesto en rutas de al menos 15 estados de Brasil, aunque mantienen concentraciones en varios puntos, informó el jueves el Ministerio de Infraestuctura."Todavía se registran puntos de concentración en carreteras federales de 13 estados, pero no hay más bloqueos en la red nacional de carreteras", asegura el último boletín sobre la protesta.Un portavoz del ministerio confirmó a la AFP que Bolsonaro recibió este jueves "durante algunas horas" en Brasilia a varios representantes de los camioneros, aunque no trascendieron detalles.En un mensaje de audio distribuido el miércoles por la noche entre grupos de conductores movilizados a su favor, Bolsonaro les pidió que cesaran los bloqueos, que provocan "desabastecimiento e inflación" y perjudican "especialmente a los más pobres".La protesta, que no cuenta con el apoyo de los sindicatos y federaciones del sector, comenzó el martes, Día de la Independencia, cuando Bolsonaro, muy desgastado en las encuestas, arengó en masivas manifestaciones de sus partidarios en varias ciudades del país, pronunciando fuertes amenazas a las instituciones y ataques al sistema electoral.En Brasilia, decenas de camiones permanecían estacionados en la principal avenida de la Explanada de los Ministerios, que sigue cerrada al tránsito por la policía.En pancartas colgadas en su camiones y en farolas, puede leerse "Intervención militar con Bolsonaro en el poder", "Prisión para los jueces corruptos del Supremo Tribunal Federal" o "Bolsonaro, acciona a las fuerzas armadas y criminaliza el comunismo".Estos lemas podían oírse durante las manifestaciones del martes, constató la AFP.La movilización de camioneros reavivó el fantasma de la huelga del sector que en 2018 paralizó el país durante varios días, en protesta contra el alza de los combustibles y otras reinvindicaciones.jm/mls/yow -------------------------------------------------------------