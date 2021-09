Ana Milán, en shock por la repentina muerte de Jordi Rebellón

01-09-2021 Ana Milán EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



La muerte de Jordi Rebellón en la tarde de este miércoles a los 64 años tras sufrir un ictus de fatales consecuencias nos dejó a todos sobrecogidos. Muy querido gracias a su participación en series tan populares como 'Cuéntame' o 'Amar es para siempre', sería recordado, principalmente, por su personaje del carismático Doctor Vilches en 'Hospital Central', y su repentino fallecimiento dejó al mundo de la interpretación totalmente sobrecogido.



Numerosos actores y compañeros de Jordi - como Lolita Flores, Santiago Segura, Mar Regueras o Ana Belén - despedían profundamente afectados al intérprete a través de sus redes sociales, destacando su bondad, su profesionalidad y su generosidad, sin dar crédito a este repentino fallecimiento.



"Me he quedado en shock. Es tan joven, compañero, maravilloso actor y simpatiquísimo", ha confesado Ana Milán, desvelando que enterarse de su fallecimiento le causó "mucha impresión. Me espantó".



"Era muy querido porque ha estado en casa de todos. Él hizo mil personajes maravillosos y ese doctor entró en la casa de todos", ha destacado sobre Jordi, recordando especialmente "su simpatía. Era un tipo encantador. Ánimo para toda su familia", ha concluido visiblemente emocionada.