Amazon invertirá US$1.200M en matrículas y cursos para empleados

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. dijo que pagará la matrícula universitaria a algunos de sus empleados selectos de primera línea, convirtiéndose en el último gran empleador estadounidense que ofrece beneficios educativos para atraer y retener a los trabajadores en un mercado laboral ajustado.

La compañía de Seattle dijo que gastará US$1.200 millones adicionales para el 2025 en educación y capacitación, incluido, por primera vez, el pago de los costos completos de la matrícula universitaria. Desde 2012, Amazon ha ofrecido una rango de beneficios educativos y de capacitación laboral centrados en campos en demanda como la enfermería y el transporte por carretera, muchos bajo la bandera de su programa Career Choice.

A partir de enero, más de 750.000 de los empleados de Amazon en EE.UU., en su mayoría trabajadores por hora en su unidad de logística, serían elegibles para recibir matrículas pagadas en “cientos” de socios educativos, dijo la compañía el jueves en un comunicado. El beneficio se aplica a los trabajadores que buscan títulos de licenciatura o asociados, así como certificados de finalización de la escuela secundaria y de dominio del inglés como segundo idioma.

El anuncio sigue a medidas similares de algunos de los mayores rivales minoristas de Amazon. En julio, Walmart Inc. dijo que pagaría los costos de matrícula y libros de su personal por horas. Target Corp. dijo el mes pasado que ofrecería títulos universitarios gratuitos a más de 340.000 empleados en sus tiendas de EE.UU.

Amazon también dijo el jueves que lanzaría tres nuevos programas de capacitación en habilidades enfocados en enseñar a los empleados sobre tecnología de la información, computación en la nube y diseño de experiencia de usuario. La compañía dijo que tiene como objetivo proporcionar financiamiento educativo y capacitación en habilidades a unos 300.000 trabajadores durante los próximos cuatro años, o alrededor de 30% de la fuerza laboral estadounidense de la compañía.

