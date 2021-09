Afganistán.- La UE niega falta de coordinación con EEUU en Afganistán y descarta que el escenario se repita en el Sahel

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha negado este jueves que hubiese falta de coordinación con Estados Unidos en la operación de evacuación de Afganistán, traes caer en manos talibán el pasado 15 de agosto, y ha rechazado que la situación se vaya a repetir en la región del Sahel.



Así se ha expresado el vicesecretario general de Seguridad y Defensa Común del Servicio de Acción Exterior (SEAE), Charles Fries, en su intervención ante la subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo.



"He participado en muchas reuniones con los socios norteamericanos, ha habido muchas videoconferencias, ha habido una gran coordinación", ha asegurado la mano derecha de Josep Borrell en cuestiones militares, quien ha reconocido, no obstante, que la decisión de salir de Afganistán era estadounidense, después de que el presidente, Joe Biden, siguiera la política de su antecesor, Donald Trump, y que Europa "la ha sufrido".



A su juicio, ahora Bruselas debe desarrollar sus capacidades propias sin que eso suponga alejarse de Washington. "Tal vez hubo falta de concertación pero sabíamos que los estadounidenses iban a partir, quizás tengamos que contar menos con Estados Unidos y contar más con nosotros", ha señalado el diplomático francés, ante los eurodiputados. En todo momento, Fries ha evitado entrar en un juego de acusaciones con Estados Unidos y ha defendido que Europa desarrolle sus capacidades militares para actuar con mayor autonomía.



Sobre si el escenario de Afganistán puede replicarse en la región del Sahel, donde la presencia militar europea no ha frenado la actividad yihadista y la falta de seguridad, el vicesecretario general del SEAE ha rechazado el paralelismo.



"Se enfrenta a desafíos parecidos como la amenaza terrorista, la corrupción y la mala gobernanza, pero los lugares son totalmente distintos", ha explicado Fries, para destacar que el Sahel cuenta con mucha más presencia europea con un enfoque más integral que incluye esfuerzos civiles y diplomáticos, aparte de los militares.



Así, ha hecho hincapié en los esfuerzos europeos para acabar con la corrupción en los países del Sahel, según ha admitido, uno de los errores durante 20 años de presencia en Afganistán. "Debemos aprender de los errores en Afganistán, pero tenemos que distinguir donde nuestra relación sigue siendo importante y genera una diferencia fundamental para la UE", ha zanjado.