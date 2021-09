Afganistán.- La UE califica de "preocupante" el gobierno interino de los talibán por su falta de representación

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha calificado este jueves de "preocupante" la reciente formación del gobierno interino en Afganistán llevada a cabo por los talibán, pues "no está a la altura de las promesas" de representación e inclusividad que los islamistas realizaron cuando se hicieron con el control del país.



La portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Nabila Massrali ha lamentado que el gobierno anunciado el martes por los talibán no es inclusivo y no refleja "la diversidad política, religiosa y étnica de Afganistán".



"Un gobierno inclusivo y representativo es un elemento clave para un Afganistán estable y pacífico. También es un punto de referencia esencial para el compromiso con la Unión Europea", por lo que confía en que la composición futura del gobierno sea más representativa e inclusiva".



Los talibán han subrayado que el gobierno anunciado esta semana y que no muestra ni el más mínimo signo de aperturismo es "temporal" y busca evitar la "anarquía", anticipando una "segunda etapa" en la que, según el principal portavoz insurgente, Zabihulá Muyahid, sí habrá mujeres.



El gabinete en cuestión tiene al frente al mulá Mohammad Hasán Ajund y como 'número dos' a quien está considerado el principal responsable político del grupo, el mulá Abdul Ghani Baradar. De la lista de ministros han quedado fuera minorías como los hazaras, históricamente perseguida.



A pesar de las críticas, Muyahid defendió que se trata de un "grupo diverso" que incluye varios grupos étnicos y perfiles diferentes, aunque no hay ninguna mujer en el Gobierno. "No somos una fuerza tribal", afirmó, al tiempo que subrayó la intención de mantener buenas relaciones con Estados Unidos.



Por su parte, desde Washington han cuestionado no solo que no haya mujeres, sino también el "pasado" de algunas de estas personas designadas, mientras, aseguran, se encuentran analizando la situación.



En ese sentido, el Departamento de Estado ha apuntado que seguirá trabajando para lograr que los talibán cumplan con sus "compromisos" y permitan la salida del país de aquellos ciudadanos afganos y extranjeros que cuenten con los "documentos de viaje necesarios".