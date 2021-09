Adopción de bitcóin en El Salvador recuerda difícil transición de colones a dólares

Un trabajador de "Chivo" ayuda a un hombre con el uso de bitcóin frente a un cajero automático de "Chivo", la billetera digital respaldada por el gobierno salvadoreño, en San Salvador, El Salvador. 8 de septiembre de 2021. REUTERS/Jose Cabezas

Por Nelson Rentería

SANTA TECLA, El Salvador, 9 sep (Reuters) - Alberto Ventura, un vendedor de donas en la ciudad salvadoreña Santa Tecla, ha decidido esperar y ver qué sucede con la adopción de bitcóin como la nueva moneda de curso legal en el país, antes de decidir si lo usará.

Ventura, de 41 años, dijo que el atropellado debut de la criptomoneda esta semana, que se vio empañado por problemas técnicos en torno a la billetera digital respaldada por el Gobierno, le despertó recuerdos de la dolarización en 2001.

Con una población acostumbrada a comprar y vender con la moneda local colón, la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial generó "confusión y resistencia", recordó Ventura, no muy diferente al lanzamiento el martes de bitcóin, que provocó protestas de ciudadanos desconfiados.

"Fue un cambio radical", confesó Ventura en un parque de Santa Tecla, a 12 kilómetros al suroeste de San Salvador, donde se gana la vida vendiendo donas a los transeúntes. "Hubo, en un inicio, un montón de manifestaciones (...) y luego la gente se fue acoplando, hasta los más ancianitos".

El vendedor ambulante sostuvo que, antes de usar bitcóin, planea preguntar a amigos sobre sus experiencias con la moneda digital y realizar un seguimiento de cómo está circulando.

"Yo soy observador. Primero voy a ver si me beneficia, entonces la voy a descargar", expresó, desinteresado en el bono de 30 dólares en bitcoines que el gobierno de Nayib Bukele entrega a quienes descarguen la billetera digital "Chivo".

El sentir de Ventura no es único. Una reciente encuesta reveló que siete de cada 10 salvadoreños están en desacuerdo con la medida impulsada por Bukele, algunos, temerosos de perder dinero dada la alta volatilidad de la criptomoneda.

El popular mandatario de 40 años ha defendido su iniciativa asegurando que beneficiará a los más de 2,5 millones de salvadoreños viven en el extranjero, ya que podrán evitar el pago de comisiones para las remesas que envían a sus familiares en casa.

"NO SÉ NADA"

Muchos salvadoreños se vieron embargados por el escepticismo cuando el país hizo historia el martes como el primero en el mundo en adoptar bitcóin como moneda de curso legal.

El estreno fue difícil y el propio Bukele se apresuró a intervenir para supervisar de cerca el tropezado lanzamiento de la billetera electrónica "Chivo".

Los inconvenientes sobre bitcóin hicieron que muchos salvadoreños retrocedieran 20 años, cuando el dólar se convirtió en moneda oficial, generando gran confusión y frustración en torno al cálculo de conversiones y la adquisición de bienes y servicios.

Entonces, para evitar enredarse, las personas llevaban tablas o calculadoras en los bolsillos y carteras para consultar las operaciones.

Sin embargo, algunas empresas importantes ya han adoptado bitcóin en El Salvador. McDonald's y Starbucks aceptaban pagos en la criptomoneda a través de billeteras digitales, pero ellos son apenas una pequeña fracción de las transacciones totales, según los empleados que hablaron con Reuters.

Decenas de personas se acercaron el miércoles a uno de los 50 "centros Chivo" recién abiertos establecidos por el Gobierno, que cuentan con asesores para ciudadanos que necesitan ayuda para descargar la aplicación y usarla.

"Todo tiene que ir evolucionando, tenemos que ir evolucionando conforme al tiempo", dijo a Reuters Ingrid Escobar, una ama de casa de 31 años, que llegó porque quería utilizar el cajero automático. "Todos vamos a aprender".

Sentado en una de las bancas del parque en Santa Tecla, el agricultor Rudy Méndez se siente indiferente sobre la nueva moneda en circulación.

"No sé qué es eso (bitcóin). No lo había escuchado", dijo. "No sé nada, no sé qué beneficio traerá".

(Editado por Diego Oré)