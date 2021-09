Weber descarta postularse a presidir la Eurocámara y aspira a liderar el PP europeo

Imagen de archivo de Manfred Weber. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 8 sep (EFE).- El jefe del partido Popular Europeo en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber, anunció este miércoles su voluntad de ser el próximo líder de la formación conservadora a nivel europeo y descartó que se vaya a postular a presidir el Parlamento Europeo en enero de 2022.

Weber señaló así su intención de suceder al hasta ahora presidente del Partido Popular Europeo, el polaco Donald Tusk, que ha regresado a la escena política polaca aunque sin haber renunciado aún a su cargo en el partido a nivel europeo.

"Sería un gran honor y privilegio suceder a Donald Tusk como presidente del PPE para continuar construyendo un partido más unido y exitoso de cara a las próximas elecciones europeas en 2024", dijo Weber.

Su misión de "reconstruir la democracia cristiana y las fuerzas de centro derecha en Europa" determinará "si las fuerzas de extrema izquierda y extrema derecha dirigirán este continente tras las próximas elecciones europeas", apuntó.

La decisión supone renunciar a la opción de presidir el Parlamento Europeo en pocos meses, una carrera en la que Weber, como líder del grupo popular y figura prominente en la Eurocámara, hubiera partido con cierta ventaja.

Según el acuerdo de reparto de altos cargos comunitarios de 2019, la presidencia del Parlamento Europeo recaería en los socialdemócratas la primera mitad de la legislatura -en manos del italiano David Sassoli- y pasaría a los populares en la segunda mitad.

No obstante, los miembros del Parlamento Europeo eligen a su propio presidente por votación secreta y pueden elegir dar su apoyo mayoritario a otro candidato.

El grupo popular, que aún no ha postulado oficialmente a ningún otro candidato tras la renuncia de Weber, insiste en que el acuerdo debe respetarse y pidió a socialdemócratas y liberales (segundo y tercer partido en la Eurocámara, respectivamente) que mantengan sus promesas para el traspaso de la presidencia.

"El acuerdo no está condicionado a ningún candidato o circunstancia específica. La segunda mitad del mandato corresponde al grupo popular", dijo Weber.

El alemán precisó que sí espera ser reelegido como jefe del grupo popular en la Eurocámara para la segunda mitad de la legislatura.