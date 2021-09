Wall Street se prepara para disminución de extensa alza bursátil

(Bloomberg) -- Las advertencias son cada vez más fuertes de que el incesante aumento de los precios de las acciones estadounidenses va a flaquear.

Estrategas de Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y Citigroup Inc. emitieron nuevas misivas sobre la posibilidad de que los impactos negativos reviertan una racha de ganancias. La propagación de la variante delta del coronavirus, una débil recuperación del crecimiento mundial o las medidas de los bancos centrales para reducir los programas de estímulo de la era de la pandemia plantean riesgos.

“Las valoraciones elevadas han aumentado la fragilidad del mercado”, dijo Christian Mueller-Glissmann, director gerente de estrategia de cartera y asignación de activos de Goldman Sachs, en una entrevista. “Si hay un nuevo acontecimiento negativo, podría generar perturbaciones en el crecimiento que conduzcan a una reducción rápida del riesgo”.

El posicionamiento se ha vuelto ultraalcista, con posiciones largas en el S&P 500 que superan en número a las posiciones cortas por casi 10 a 1. Es probable que la mitad de esas apuestas enfrenten pérdidas por una caída en el índice de tan solo un 2,2%. E incluso una pequeña corrección podría verse amplificada por una larga liquidación forzada, advirtieron estrategas de Citigroup liderados por Chris Montagu.

Morgan Stanley redujo drásticamente el martes las acciones estadounidenses a infraponderación y las acciones mundiales a ponderación equivalente, citando un “riesgo enorme” para el crecimiento hasta octubre. Credit Suisse Group AG, mientras tanto, dijo que mantiene una leve baja ponderación sobre la renta variable estadounidense debido a razones como valoraciones extremas y riesgo regulatorio.

Si bien nadie está prediciendo una fuerte liquidación, una compra compulsiva de acciones durante el verano ha dejado a los inversionistas con demasiada exposición y vulnerables a cualquier indicio de malas noticias. Después de siete meses consecutivos de ganancias en el índice S&P 500, la racha más larga desde enero de 2018, muchos ven que las acciones están listas para un retroceso en septiembre.

Los inversionistas minoristas se consideran la fuerza clave detrás de las ganancias recientes. Invirtieron casi US$30.000 millones en efectivo en acciones y ETF de Estados Unidos en julio y agosto, la mayor cantidad en un período de dos meses, según JPMorgan Chase & Co. También podrían ser la base que podría mantener estable el mercado, siempre que se mantengan las políticas monetarias expansivas, según JPMorgan.

“Los inversionistas minoristas han estado comprando acciones y fondos de acciones a un ritmo tan constante y fuerte que hace que una corrección de acciones parezca bastante improbable”, comentaron los estrategas globales de JPMorgan, incluido Nikolaos Panigirtzoglou, en una nota del 1 de septiembre. “Queda por ver si el próximo cambio de política de la Fed altera la actitud de los inversionistas minoristas hacia la renta variable”.

Esas actitudes eventualmente serán puestas a prueba por los responsables de las políticas monetarias de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, quienes están sentando las bases para reducir los programas de compra de activos. Si bien los operadores no esperan noticias sobre el inicio de la reducción gradual del estímulo de la Fed hasta noviembre al menos, y un aumento de tasas mucho más adelante, no fue hace tanto tiempo que alzas de tasas obstaculizaron otro mercado alcista en 2018.

Las señales técnicas también apuntan a una baja, y el impulso y la volatilidad sugieren que la percepción institucional está sobrecalentada, según un análisis de Bloomberg Intelligence.

Nota Original:Wall Street Braces for Stumble in U.S. Stocks on Relentless Tear

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.