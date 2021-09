Von Bredow-Werndl da a Alemania su 25 campeonato europeo de doma clásica

El equipo de Alemania celebra su victoria número 25 en el Campeonato de Europa de Doma Clásica 2021, en Hagen (Alemania).- EFE/Liz Gregg /Federación Ecuestre Internacional (FEI)/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Madrid, 8 sep (EFE).- En 58 años de historia, desde 1965, el Campeonato de Europa de doma clásica por equipos ha estado dominado por Alemania, que suma 25 triunfos de 29 posibles, el último esta tarde en casa, en la localidad de Hagen, gracias a la actuación de la número uno mundial Jessica Von Bredow-Werndl y la leyenda de la disciplina Isabell Werth.

Este es el tercer europeo seguido que conquistan los binomios alemanes, que este verano ya se proclamaron medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; mientras que en el medallero histórico, solo Países Bajos con tres victorias (2007,2009 y 2015) y Gran Bretaña con una (2011), pudieron desbancar a Alemania en lo más alto del podio.

En la primera jornada disputada en Hagen, el equipo de Gran Bretaña lideró la clasificación con una buena actuación de Charlotte Fry junto a ‘Everdale’ (77,671 %), mientras Dinamarca consiguió colocar a sus dos competidores en las primeras posiciones, lo que dejaba al conjunto germano en tercer lugar.

Dorothee Schnieder acudía por primera vez a un gran torneo con el caballo ‘Faustus’ y obtuvo una marca de 74,965 %; la amazona se mostró contenta pero en declaraciones a la Federación Ecuestre Internacional (FEI), reconoció algunos errores en el momento del ‘passage’.

De esta forma,los alemanes necesitaban una buena actuación de sus dos mejores amazonas para remontar; Werth (79,721) primero, en esta ocasión con ‘Weihegold Old’, y Von Bredow-Werndl después, junto a ‘TSF Dalera BB’, cabalgó con un imponente 84,099 -el porcentaje más alto de las dos jornadas-, no defraudaron para colocar el 238,944 final.

La sorprendente actuación del danés Daniel Bachmann (76,366), sumado al 79,721 de la líder del equipo Cathrine Dufour, colocó a Dinamarca mucho tiempo en primera posición, aunque finalmente también fueron superados por Gran Bretaña, que se apoyaron en la presencia de Carl Hester y la campeona olímpica en Londres y Río de Janeiro, Charlotte Dujardin.

Los británicos lograron la medalla de plata por un ajustado margen, al sumar un total de 232,345 % frente al 231,165 % del país nórdico.

En cuanto a España, gracias a una gran Beatriz Ferrer-Salat (73,898) formando binomio con ‘Elegance’, alcanzó la puntuación final de 215,979 , con lo que pudieron repetir su posición de los pasados Juegos Olímpicos, es decir, el séptimo lugar.

Tanto Ferrer-Salat como José Antonio García Mena, que participa en el europeo con ‘Divina Royal’, estarán presentes en el programa individual Grand Prix Especial que se disputará mañana 9 de septiembre, y al que acceden los 30 mejores jinetes del concurso por equipos.

Juan Jiménez Cobo con ‘Ecluides Mor’ y Severo Jurado López con ‘Fendi T’, completaron el conjunto nacional, aunque su resultado no superó el 70 % y se quedaron sin plaza en las finales individuales.

Von Bredow-Werndl es la máxima favorita para lograr el oro tanto en el programa Especial como el de Estilo Libre con Música, aunque no podrá perder de vista ni a Dujardin o Dufour, ni mucho menos a su compatriota Werth, que acumula 24 medallas europeas, dos campeonatos seguidos y su yegua ‘Weihegold Old’ ya sabe lo que es reinar en Europa.