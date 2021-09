Uruguay aprueba la tercera dosis de Pfizer a personas mayores de 60 años

Un adulto mayor recibe una vacuna de Pfizer contra la covid-19. Fotografía de archivo. EFE/Carlos Lemos

Montevideo, 8 sep (EFE).- Uruguay aprobó este miércoles la administración de una tercera dosis de Pfizer contra la covid-19 a las personas de 60 años o más que hayan completado la pauta de inmunización con esa vacuna o la anglo-sueca AstraZeneca.

Así lo anunció el Ministerio de Salud Pública del país suramericano (MSP) en un comunicado en que aclaró que la decisión se tomó bajo el amparo de un análisis de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y un grupo científico "ad hoc".

Según señaló la cartera, la inoculación con la dosis de refuerzo, sujeta a una agenda cuya apertura aún no fue anunciada, debe darse transcurridos seis meses desde la última dosis.

El MSP insistió además en "la necesidad de mantener y promover las medidas no farmacológicas de prevención", es decir, uso de tapabocas, higiene de manos, ventilación adecuada y distanciamiento social para evitar nuevos contagios del virus.

También apuntó que se recomienda priorizar la vacunación destinada a las personas que aún no recibieron sus dosis de la vacuna contra la covid-19.

El Gobierno uruguayo había aprobado el pasado 28 de julio la administración de una tercera dosis de la vacuna estadounidense Pfizer a quienes hubieran completado la pauta de inmunización contra la covid-19 con la vacuna china Coronavac.

Según arroja la aplicación CoronavirusUy, desarrollada por el MSP, hasta las 17.17 horas (20.17 GMT) de este miércoles, 613.620 personas fueron inoculadas con esta dosis de refuerzo.

En tanto 2.533.846 personas (un 71,52 % de la población) cuenta con dos dosis de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca o la estadounidense Pfizer, son unas 162.136 las que cuentan solo con la primera dosis y 1.920.226 las de dos dosis que no han recibido ningún refuerzo.

Uruguay suma, desde el inicio de la crisis, 385.926 casos de covid-19, de los que 1.477 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 15 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI).