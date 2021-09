Un conflictuado EEUU visita a Honduras en eliminatorias

SAN PEDRO SULA, Honduras (AP) — Dos titulares están lesionados, otro dio positivo de COVID-19 y un tercero fue enviado a casa como castigo. La estrella trata de recuperar su condición física tras contraer también el coronavirus.

Ha transcurrido menos de una semana de la eliminatoria al Mundial, y han pasado demasiadas cosas malas en la selección de Estados Unidos, que visita este miércoles otro estadio en América Central.

Los estadounidenses enfrentan a Honduras con demasiada presión, ausencias importantes y un problema de indisciplina tras los empates ante El Salvador y Canadá.

“Si yo fuera un aficionado, no estaría contento con dos puntos después de dos partidos. Y no lo estoy”, dijo el seleccionador estadounidense Gregg Berhalter el martes por la noche, en el hotel del equipo. “Y puedo entender la frustración. Es completamente normal. Pero hay que contemplar el panorama general. Esto es un maratón, no una carrera de velocidad. No se consigue la clasificación en una Fecha FIFA. Hay cinco periodos en los que uno se gana la oportunidad de avanzar”.

México lidera el octagonal definitivo de la eliminatoria de la CONCAAF con seis puntos. También este miércoles, se medirá con Panamá, que marcha segundo con cuatro.

Canadá tiene por ahora el último pasaje directo a Qatar 2022, con dos puntos y mejor diferencia de goles respecto de Estados Unidos, Honduras y El Salvador. El cuarto puesto deberá disputar un repechaje intercontinental.

Jamaica es última, sin unidades.

“Pienso que el grupo está listo para responder”, dijo el atacante estelar Christian Pulisic. “Sabemos que tenemos un equipo suficientemente bueno para lograr los tres puntos mañana”.

Si Estados Unidos pierde y se queda con sólo dos puntos luego de tres fechas, sería el peor comienzo de una eliminatoria mundialista desde que cortó una ausencia de 40 años en Copas del Mundo, al clasificarse para Italia 1990.

Es decir, no habría empezado tan mal ni siquiera en la pasada eliminatoria, cuando se quedó fuera de Rusia 2018. En aquel entonces, arrancó perdiendo como local, 2-1 ante México, antes de caer 4-0 en Costa Rica y apabullar 6-0 a la visitante Honduras. Las primeras dos derrotas derivaron en la destitución de Jürgen Klinsmann y en el nombramiento de Bruce Arena.

Después de empates en las primeras dos fechas de visita ante Canadá y El Salvador, a Honduras le toca el estreno en casa. Su técnico Fabián Coito fue criticado tas el 0-0 en San Salvador el domingo por hacer nueve cambios con respecto al equipo que el jueves igualó 1-1 con Canadá en Toronto

Coito defendió la rotación.

“El objetivo era pensar en los tres partidos, habíamos tenido un desgaste muy grande en el juego ante Canadá y aparte una recuperación bastante incompleta por el tema de los viajes, no se había descansado la noche del partido”, dijo el timonel uruguayo. “No queríamos arriesgar con lesiones”.

En Estados Unidos, los problemas van más allá de una rotación.

Pulisic se perdió el empate sin goles ante El Salvador, en momentos en que trataba de recuperar la condición física tras haber contraído COVID-19.

En ese cotejo, Gio Reyna sufrió un tirón de muslo. En el empate 1-1 del domingo ante Canadá en Nashville, Sergiño Dest padeció un esguince de tobillo.

Pulisic regresó para ese partido, pero McKennie fue excluido del plantel por infringir los protocolos de COVID-19. El lunes, Berhalter le dijo que era mejor que volviera a la Juventus de Italia.

Además, el arquero titular Zack Steffen quedó descartado para la fecha triple por calambres en la espalda, luego de un resultado positivo de COVID-19.

Los jugadores se mostraron descontentos por su desempeño del domingo.

“Siento que el empate no fue suficientemente bueno para nosotros”, indicó el mediocampista Brenden Aaronson, quien anotó el gol ante Canadá. “Sabemos que podemos mover rápidamente el balón a fin de abrir más huecos para que otros jugadores se involucren”.