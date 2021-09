UE.-El PPE en la Eurocámara elegirá en noviembre su candidato para relevar a Sassoli tras descartarse el líder del grupo

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)



El grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento europeo va a iniciar el proceso interno para elegir en noviembre a su candidato para relevar al socialista italiano David Sassoli al frente de la institución el próximo año, una vez que el actual líder de los 'populares' europeos, el alemán Manfred Weber, haya anunciado que se descarta.



Así lo ha indicado el propio Weber en un comunicado difundido en redes este miércoles y en el que recuerda que se acerca la mitad de la legislatura parlamentaria, momento en el que espera que Sassoli sea relevado por el candidato del PPE, tal y como "acordaron los tres principales partidos" al inicio del periodo.



Desde otros partidos como el de Los Verdes europeos, sin embargo, varios eurodiputados le han advertido de que la presidencia de la Eurocámara "no pertenece a ningún partido" sino que se elegirá en función del voto de toda la Cámara.



"Este tipo de arrogancia por parte del PPE es simplemente inaceptable", ha escrito en su perfil de Twitter el eurodiputado Ernest Urtasun (Comuns), mientras su colega holandés Bas Eickhout pedía que "alguien explique al PPE los procedimientos democráticos".



Aunque Weber ha explicado que no competirá para ser presidente del Parlamento europeo también ha matizado que sí quiere continuar al frente del grupo del PPE en la Eurocámara, porque considera que su labor en este puesto no ha concluido y por tanto espera ser reelegido por sus compañeros 'populares'.



Además, el político alemán ha aprovechado para anunciar formalmente que se postulará para ser el presidente del Partido Popular Europeo, un cargo que ocupaba el exprimer ministro polaco Donald Tusk hasta su decisión de volver a la política de su país para liderar la oposición proeuropea frente al Gobierno ultraconservador actual.



Los partidos nacionales que integran el PPE elegirán al relevo de Tusk en su asamblea del próximo mes de abril, pero Weber ya ha indicado que, en todo caso, su intención es compatibilizar las presidencias del grupo parlamentario y del partido europeo si es elegido en primavera para lo segundo.