Tenis.-Tenis/US Open.- Los problemas físicos liquidan a Carlos Alcaraz en Nueva York

08-09-2021 Carlos Alcaraz en el US Open DEPORTES DARREN CARROLL/USTA



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El tenista español Carlos Alcaraz ha quedado eliminado en cuartos de final del US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, víctima del cansancio acumulado y de los problemas físicos que le han obligado a abandonar en el segundo set de su partido frente al canadiense Felix Auger-Aliassim.



El físico liquidó el suelo en Nueva York de Alcaraz, que había batido un récord de precocidad al plantarse en cuartos de final, pero que estaba demasiado mermado después de disputar cinco sets en sus dos anteriores partidos ante Stefanos Tsitsipas y Peter Gojowczyk.



El jugador murciano había perdido el primer set (6-3) y también iba con desventaja en el segundo (3-1) cuando su cuerpo dijo basta. Ya había salido a la pista con cinta protectora en la pierna izquierda y en el segunda manga pidió atención médica por molestias en la derecha, que finalmente le llevaron a abandonar después de una hora y ocho minutos de encuentro en el Arthur Ashe Stadium.



Esta retirada no empaña el gran torneo de Alcaraz, que estos días se ha dado a conocer a nivel mundial y que el próximo lunes estará entre los 40 mejores tenistas del mundo por primera vez en su carrera. Además, el tenis español se queda ya sin ningún representante en Flushing Meadows.



Por su parte, Auger-Aliassi, pupilo de Toni Nadal, alcanza la primera semifinal de 'Grand Slam' de su carrera y se enfrentará al ruso Daniil Medvedev, que ha llegado a esta ronda en Nueva York por tercer año consecutivo, aunque aún no ha logrado proclamarse campeón en la ciudad estadounidense.