Starbucks, Pizza Hut y McDonalds reciben bitcóin en El Salvador

(Bloomberg) -- Franquicias de alimentos y bebidas como Starbucks Corp. y Pizza Hut Inc. están recibiendo pagos en bitcoines después de que El Salvador adoptara la criptomoneda, según el presidente Nayib Bukele.

Usuarios de Twitter también informaron que pudieron pagar el desayuno en McDonald’s con bitcoines el martes, su primer día como moneda de curso legal en la nación centroamericana.

Al comercio se le exige aceptar bitcoines a cambio de bienes y servicios, aunque los comerciantes que no tienen la capacidad técnica para recibir la moneda electrónica están exentos de la ley.

Nota Original:Starbucks, Pizza Hut and McDonalds Take Bitcoin in El Salvador

