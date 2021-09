Shaila Dúrcal nos habla del momento tan especial que está viviendo

07-09-2021 SHAILA DÚRCAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR PRONOKAL



MADRID, 8 (CHANCE)



Shaila Dúrcal ha regresado a España y lo cierto es que lo ha hecho por todo lo alto. Hace unas semanas se sentaba en un plató de televisión para hablar de su pérdida de peso y de sus nuevos proyectos laborales. Ahora, la cantante está más feliz que nunca y ha hablado con nosotros de este momento tan especial que está viviendo.



La artista nos habla de su faceta de madre con la hija de su marido, Dorio: "Me encantan los niños, me divierto muchísimo, luego se van con sus padres y no tengo esa responsabilidad. Mi vida, cuando entró en mi vida, me la dieron hecha como digo yo cariñosamente, pero me ha enseñado a ser mamá y ahora entiendo mucho más a las mamis y aunque no la haya parido aprende una mucho sobre la responsabilidad de tener un niño. Ya tiene 17 años, que conduzca y me lleve a dar vueltas".



Muy pendiente de su salud, intenta recuperar la movilidad de su dedo y cuidar mucho su espalda: "Es un proceso, todavía estoy viendo aquí médicos y fisio, estoy en la búsqueda, he conocido a grandes personas, el marido de mi doctora ana es osteopata, me está ayudando con mi espalda, no solo el peso, crecí muy rápido, tengo escoliosis. Me apetece ir cuidándome y estar enfocada en mi salud e ir mejorando lo mejor posible. Estamos en la rehabilitación, todavía me cuesta, tengo mala movilidad todavía".



Actualmente se encuentra bien tras sufrir una depresión que le llevó a estar baja de ánimo: "Perder a mi madre fue un choque muy grande en mi vida. Cada uno tiene lo suyo en su vida, esas cosas te hacen tomar malas decisiones y es necesario cambiar y encontrar a la gente idónea que te ayude. He ido arrastrando esa depresión, habrá días mejores y días peores, pero en este caso estoy bien".



Le preguntamos también a la hija de Rocío Dúrcal si se animaría o no entrar en un reality, a lo que nos contesta muy sincera que no descarta entrar: "Dicen que mi marido y yo somos en el día a día que somos muy divertidos, habrá que pensarlo también".



Feliz de estar en España, nos habla de sus proyectos profesionales junto a importantes artistas españoles: "Muy contenta. Era importante para mi volver a mi tierra, poder estar cerca de los míos, estar con mis fans españoles, esta etapa en la que voy a lanzar nueva música que debido al accidente se retrasó, tengo proyecto de boleros, voy a hacer duetos con Pitingo, Miguel Poveda...".



Tras perder 20 kilos, sigue muy pendiente de su cuerpo y es que ya expuso públicamente hace unas semanas que es un proceso largo y que siempre hay que estar pendiente de la salud: "Todavía en proceso de ajustar por mi estudio genético, pero de peso más o menos. Estoy en paso tres y son seis pasos en total. Más o menos mantenimiento".