Sería ‘apropiado’ que Fed redujera estímulo este año: Williams

(Bloomberg) -- “Sería apropiado” que el banco central de Estados Unidos comience a reducir su programa de compra de bonos antes de que termine el año, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

“Suponiendo que la economía sigue mejorando como anticipo, sería apropiado comenzar a reducir el ritmo de compras de activos este año”, indicó Williams este miércoles en declaraciones preparadas para un evento virtual. “Evaluaré cuidadosamente los datos entrantes sobre el mercado laboral y lo que estos significan para las perspectivas económicas, así como también evaluaré algunos riesgos, como es el caso de los efectos de la variante delta”.

El año pasado, al inicio de la pandemia, la Fed redujo su tasa de interés de referencia a casi cero y compró bonos agresivamente. El banco ha dicho que continuará las compras al ritmo actual de US$120.000 millones por mes hasta que la economía haya logrado un “progreso sustancial adicional” hacia sus metas máximas de empleo y estabilidad de precios, un marcador que muchos funcionarios han dicho que creen que se logrará este año.

“Creo que está claro que hemos logrado avances sustanciales respecto a nuestra meta de inflación”, dijo Williams. “También ha habido un muy buen progreso hacia el máximo empleo, pero me gustaría ver más mejoras antes de estar listo para declarar que se está cumpliendo la prueba de un progreso sustancial adicional”.

