Rueda espera que James pueda jugar en una "liga competitiva"

El entrenador de Colombia Reinaldo Rueda dirigeel pasado domingo, en un partido de las eliminatorias sudamericanas entre Paraguay y Colombia para el Mundial de Catar 2022 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Barranquilla (Colombia), 8 sep (EFE).- El seleccionador colombiano de fútbol, Reinaldo Rueda, dijo este miércoles que espera que James Rodríguez pueda jugar en una "liga competitiva" con lo cual recupere su nivel y pueda volver al equipo, del que ha sido un referente.

"Lo que todos queremos es que James juegue, ojalá en una liga competitiva, que lo siga exigiendo y lo haga crecer. Pero lo más importante es que juegue, que es lo que quiere para ser feliz y para recuperarlo para la Selección", dijo el estratega colombiano en una rueda de prensa previa al partido en el que Colombia enfrentará en Barranquilla este jueves a Chile, por la eliminatoria a Catar.

Después de Radamel Falcao García (35) y de Arnoldo Iguarán (24) James, que actualmente juega en el Everton, es el tercer goleador de Colombia con 23 dianas.

Además ha sido el ancla para que Colombia clasificara a los dos últimos mundiales. Sin embargo, en los últimos meses no ha tenido la continuidad esperada en los equipos en que ha jugado y no se sabe con certeza dónde lo hará en esta temporada.

Rueda no le convocó para la pasada Copa América porque tenía problemas físicos y para estos juegos de eliminatorias tampoco ha sido llamado. Sin embargo, asegura que no le ha cerrado las puertas para que vuelva al equipo cuando el nivel se lo permita.

La más reciente participación de James con la selección colombiana, dirigida entonces por el portugués Carlos Queiroz, fue en noviembre del año pasado, en un partido en el que Ecuador goleó a Colombia 6-1 en Quito.