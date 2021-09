República Dominicana propone crear un fondo regional para combatir el sargazo

En la imagen el ministro de Turismo del país, David Collado. EFE /Javier López /Archivo

Santo Domingo, 8 sep (EFE).- República Dominicana ha propuesto a los países de la región la creación de un fondo común para combatir el sargazo, que afecta principalmente a las playas del Caribe, anunció este miércoles el ministro de Turismo del país, David Collado.

Collado dijo que propuso la creación del fondo contra el sargazo a representantes de los países de la región durante una serie de reuniones que mantuvo en Nueva York la semana pasada.

"Levantamos un llamado a los países de la región a crear un fondo común porque si no, cada país va a estar lidiando con esta problemática en las costas de sus playas, pero no va a haber una solución que lo erradique de verdad", dijo el ministro durante una rueda de prensa.

El responsable de Turismo aseguró que República Dominicana "está en disposición de encabezar" esta iniciativa "junto a Brasil", país de cuyas costas "proviene la mayor cantidad de sargazo" que va al Caribe.

En este verano se ha producido un fuerte aumento del sargazo en las playas dominicanas, en especial en la costa este, donde se encuentra Punta Cana, pero también se ha extendido por otras zonas que anteriormente no estaban afectadas por esta alga, como son la costa norte y la costa sur.

Collado explicó que las últimas tormentas tropicales han extendido la marea de sargazo a estas regiones.

En República Dominicana, el Gobierno ha anunciado la creación de un fondo de 12 millones de dólares, en asociación con los hoteleros de la región este, para tomar medidas contra el sargazo.

El ministro dijo que el sector público ya entregó su parte de 6 millones de dólares y, en los próximos días, el sector privado aportará otros 6 millones.

El fondo servirá para lanzar una licitación internacional con la que se comprará una barrera y se buscarán las "mejores iniciativas" para frenar la proliferación del sargazo.