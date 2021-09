Pleno debatirá dos mociones de censura contra la presidenta del Congreso peruano

Vista general de la sede del Congreso peruano. EFE/ Juan Ponce Valenzuela/Archivo

Lima, 7 sep (EFE).- El Consejo Directivo del Parlamento incluyó en la agenda del pleno del próximo jueves dos mociones de censura contra la titular del Legislativo peruano, María del Carmen Alva, por haber afirmado que "la calle pide la vacancia (destitución)" del mandatario del Perú, Pedro Castillo.

Ambas mociones de censura contra Alva, del partido opositor Acción Popular, fueron presentadas por legisladores del partido gobernante Perú Libre.

Una de las mociones afirma que la gestión de Alva "y sus declaraciones afectan seriamente el estado de derecho y propicia una actitud golpista, que la Constitución Política prohíbe de manera taxativa".

La legisladora oficialista Kelly Portalatino presentó la primera moción de censura el lunes, luego de que Alva señalara, en unas declaraciones publicadas el domingo por el diario Trome, que "la calle pide la vacancia" (destitución) del presidente Pedro Castillo.

Portalatino consideró que estas afirmaciones son "repudiables y antidemocráticas" y acusó a Alva de haberlas hecho "presuntamente con el objetivo de deslegitimar al Poder Ejecutivo y buscar justificar un golpe de Estado".

En su moción de censura, la legisladora sostuvo que la actual presidenta del Congreso "no garantiza" una "coordinación cordial, inteligente y democrática" entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para dictar leyes y políticas públicas en su país.

BANCADAS ELUDEN APOYO

Sin embargo, los portavoces de las bancadas derechistas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, la centrista Somos Perú-Partido Morado y la izquierdista Juntos por el Perú se manifestaron en las últimas horas en contra de esa posibilidad.

"No estamos de acuerdo con la vacancia presidencial ni con la moción de censura", declaró el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, antes de agregar que lo dicho por Alva "no es motivo de una interpelación".

Por su parte, el portavoz alterno del fujimorista Fuerza Popular, Eduardo Castillo, dijo que la moción había sido presentada "sin ningún tipo de sustento" y que su agrupación no la apoyará "de ninguna manera", mientras que el de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, consideró que es "bastante apresurada".

A su turno, el portavoz de la bancada de Somos Perú-Partido Morado, Enrique Jerí, aseguró que "en el país hay cosas más prioritarias que pedir la censura" de Alva, mientras que la portavoz de Juntos por el Perú, Ruth Luque, afirmó que los políticos no deben "estar en una línea de censurar por censurar ni dar declaraciones que solo pueden generar mayor polarización".

POLARIZACIÓN MANTIENE TENSIONES

En sus declaraciones, Alva afirmó que en el Congreso no existe actualmente ninguna moción de destitución contra Castillo, pero dijo que "la calle pide vacancia presidencial", en alusión a las constantes manifestaciones que realizan grupos de derecha y conservadores contra el Gobierno, al que califican de "comunista".

Tras esa publicación, la bancada de Perú Libre aseguró, en un comunicado, que Alva "no debería permanecer un minuto más" como presidenta del Congreso, porque "declaraciones de esta naturaleza reflejan la oscura intención por desestabilizar y debilitar el sistema democrático".

Alva respondió en Twitter que el Congreso "jamás se prestará a un golpe de Estado" y rechazó "enérgicamente las expresiones de la bancada de Perú Libre" porque su "formación familiar y partidaria es de respeto a la democracia y a la Constitución".