Peso chileno extiende pérdidas tras datos del IPC: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno extendía las pérdidas de esta semana, en tanto que los datos de inflación por encima de la estimación amortiguaron el optimismo de que la aceleración del ciclo de ajuste por parte del banco central será suficiente para frenar las presiones sobre los precios.

La moneda chilena se deslizaba un 1,2% este miércoles y un 2,8% esta semana, teniendo el peor desempeño entre las 31 monedas principales rastreadas por Bloomberg a medida que los inversionistas recortan las posiciones alcistas provocadas por la sorprendente aceleración del ciclo de ajuste del Banco Central de Chile el mes pasado. La divisa traspasó el nivel de 770 pesos por dólar y ahora se dirige a probar de nuevo su mínimo cerca de 796 por dólar.

El IPC de Chile en agosto fue de 4,8% frente a un 4,7% estimado; y un 4,5% anterior. La inflación se alejó aún más del objetivo de entre 2% y 4% del banco central y el alza del 0,75% en septiembre ya no parece tan restrictiva.

El cobre extendió su caída a cerca de 2,5% esta semana, lo que también está ayudando a agriar el apetito por el peso chileno.

El comité constitucional de Chile en la Cámara Baja votará a las 2 p.m., ET. sobre una propuesta para permitir una cuarta ronda de retiros de pensiones. La aprobación aumentaría la presión sobre las tasas de swap, que están agregando entre 5 y 10 puntos básicos debido al reciente movimiento alcista, en tanto que el aumento de la liquidez está destinado a presionar aún más la inflación.

Por su parte, el peso colombiano está siendo arrastrado a la baja por la fortaleza general del dólar y la aversión al riesgo en los mercados de valores mundiales, incluida una pandemia resurgente y una represión regulatoria en China.

La moneda colombiana está regresando hacia el canal de depreciación que se rompió en agosto y está formando un patrón similar al observado en junio, que resultó ser una falsa ruptura alcista.

La ganancia de 1,2% del crudo y la aprobación por el Congreso de la reforma fiscal no son suficientes para revertir el estado de ánimo de los operadores. El Congreso colombiano aprobó un proyecto de ley de impuestos que ayudará a frenar el déficit fiscal.

(Parte de la información proviene de operadores divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg.

