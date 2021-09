Pastrana rechaza que dineros del narcotráfico hayan entrado en su campaña

Imagen de archivo del expresidente de Colombia Andrés Pastrana. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 8 sep (EFE).- El expresidente colombiano Andrés Pastrana defendió este miércoles que su campaña presidencial de 1994 fue manejada "de la manera más pulcra" al responder una carta de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, capos del extinto cartel de Cali, en la que estos dijeron haberlo apoyado.

Los Rodríguez Orejuela, que cumplen condenas por narcotráfico en EE.UU., a donde fueron extraditados en 2004 y 2005, afirmaron que "en los últimos 50 años del siglo pasado" ayudaron a diferentes campañas políticas, tanto de liberales como de conservadores, entre ellas la de Pastrana.

"Mi campaña en el año 1994 fue manejada de la manera más pulcra por Luis Alberto Moreno, Hernán Beltz y Claudia de Francisco, sobre quienes no cabe una sola duda sobre su honestidad y quienes jamás han estado investigados por vínculos con el narcotráfico", respondió Pastrana, que fue presidente de Colombia entre 1998 y 2002.

En la misiva conocida hoy, los Rodríguez Orejuela recriminaron al expresidente por haber entregado hace una semana a la Comisión de la Verdad una carta redactada supuestamente bajo presión en la que contaban cómo fue su apoyo financiero a la campaña presidencial de Ernesto Samper, involucrando además a su hombre de confianza, Horacio Serpa.

VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO

Los hermanos dicen que esa carta fue redactada en una fecha que no recuerdan del año 1999 ó 2000 por exigencia del entonces presidente Pastrana, que los acusaba de conspirar junto con Samper y Serpa para "desacreditarlo ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú" que salieron a la luz cuando él era presidente.

Pastrana respondió que el texto de los Rodríguez Orejuela no desmiente sus acusaciones, sino que "ratifica una vez más que el narcotráfico compró la presidencia en ese entonces", al establecer de "manera clara" que "Samper fue interlocutor de los Rodríguez Orejuela".

"Los escándalos de Chambacú y Dragacol se originaron en el Gobierno (de) Samper y fueron ampliamente investigados y juzgados por la justicia colombiana, sin que yo haya estado vinculado", aseguró Pastrana.

Samper, del partido Liberal, derrotó a Pastrana, del Conservador, en las elecciones presidenciales de 1994, tras lo cual surgieron las denuncias de la entrada de dineros del cartel de Cali en la campaña del candidato ganador, hecho que marcó su Gobierno (1994-1998).

NIEGA RELACIÓN CON EL NARCOTRÁFICO

Pastrana reiteró hoy que en 1994, la Fiscalía General de la Nación "ordenó una severa investigación" en su contra en búsqueda de dineros del narcotráfico que al cabo de dos años "se cerró con la comprobación plena" de que a su campaña "no había ingresado ni un solo peso del narcotráfico".

Según los Rodríguez Orejuela, el médico del exmandatario, Santiago Rojas, los visitó en una cárcel de Bogotá donde estaban presos, y les dijo que Pastrana estaba dispuesto a extraditarlos por supuestamente conspirar junto con Samper y Serpa, y por eso accedieron a redactar la carta que más de 20 años después el expresidente entregó a la Comisión de la Verdad, pese a que había prometido no hacerla pública.

Ante esa acusación, Pastrana respondió que durante su Gobierno fueron extraditados más de 110 jefes del narcotráfico y que los hermanos Rodríguez Orejuela no estaban entre ellos, pese a estar presos, porque entonces la Constitución de 1991 y una ley que Samper tramitó no permitía la extradición por hechos anteriores a su expedición.

Samper también emitió hoy un comunicado en el que asegura que Pastrana montó una trampa contra él y contra Serpa, fallecido el pasado 31 de octubre.

Pastrana finalmente no extraditó a Estados Unidos a los Rodríguez Orejuela, pero sí lo hizo su sucesor, Álvaro Uribe.