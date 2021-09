Ospina de cara al juego ante Chile: "Debemos seguir creyendo en nuestro plan"

Fotografía de archivo tomada el pasado 9 de julio en la que se registró al arquero titular y capitán de la selección colombiana de fútbol, David Ospina. EFE/Joedson Alves

Bogotá, 7 sep (EFE).- El portero David Ospina, capitán de la selección colombiana, aseguró este martes que el equipo debe "seguir creyendo" en el plan propuesto por Reinaldo Rueda para conseguir un buen resultado el jueves, cuando reciba a Chile por la jornada 10 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

"Tenemos que seguir creyendo en nuestro plan, sabemos que contamos con jugadores importantes y para nosotros lo más importante es mantener el balón la mayor parte del partido para poder controlarlo desde cualquier ámbito en el terreno", expresó el guardameta del Nápoles en una conferencia de prensa.

El portero aseguró que los jugadores deben "seguir creyendo en eso" y atacar, en el momento que sea posible, "de muy buena manera y con mucha eficiencia".

Ospina, una de las fichas inamovibles de la selección colombiana desde hace más de una década, destacó que son conscientes de las virtudes de Chile y conocen a "los jugadores que tienen".

También destacó que Rueda conoce a La Roja porque la dirigió hasta el año pasado, pero dijo que tienen que desconfiar ya que "todos los partidos son diferentes".

BAJA DE DAVINSON SÁNCHEZ

Ante la baja de Davinson Sánchez, que se pierde el partido por acumulación de amarillas y que ya viajó a Europa para reincorporarse al Tottenham Hotspur, Colombia cuenta en su convocatoria con Carlos Cuesta, del Genk belga, y Andrés Llinás, del Millonarios, que aún no han debutado con la selección.

Uno de ellos jugará junto a Óscar Murillo, un central que ha venido jugando bien en el Pachuca mexicano y que en esta fecha FIFA ha reemplazado a Yerry Mina con destacadas actuaciones.

"Son jugadores que vienen haciendo las cosas muy bien en sus clubes. Óscar viene de hacer dos grandes presentaciones en Bolivia y en Paraguay; Carlos en Bélgica y el mismo Andrés en Millonarios. Creo que son jugadores importantes y que si están en la selección es porque tienen grandes condiciones para afrontar cualquier situación, cualquier partido", afirmó Ospina.

FALCAO Y LA FALTA DE GOL

Radamel Falcao García, por su parte, señaló que los delanteros de la selección colombiana, criticados por su falta de efectividad en los últimos partidos, pasan por "momentos" y por "rachas" que en cualquier momento serán revertidas: "los goles ya van a venir".

"Me parece que esta selección genera juego, necesitamos quizás por ahí tener más oportunidades de cara al gol", aseguró el ariete, que jugará esta temporada en el Rayo Vallecano español.

'El Tigre' afirmó que enfrentar a Chile "siempre genera motivación, una adrenalina" porque es "un gran equipo, con grandes futbolistas y como está hoy en día la Eliminatoria todos los partidos son muy disputados".

"Es una Chile con una identidad particular, que vienen jugando casi de la misma manera desde hace tres eliminatorias, desde que llegó (Marcelo) Bielsa. Tienen jugadores muy competitivos, es verdad que se hacen fuertes en la mitad del campo, con mucho volumen en ese sector del terreno, y bueno, ya hemos enfrentado a esta selección en varias oportunidades, sabemos de su capacidad, grupal e individual".

Colombia ocupa la quinta casilla con 10 puntos, mientras que Chile es octavo con 7 y el líder es Brasil con 21 enteros.