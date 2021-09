OMS pide a países ricos postergar vacunación de refuerzo

(Bloomberg) -- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió una postergación de la administración de vacunas de refuerzo hasta fin de año y dijo que los fabricantes y los países ricos no están haciendo lo suficiente para lograr la equidad de las vacunas. Mientras tanto, el mecanismo global Covax recortó su previsión de oferta para 2021 en más de una cuarta parte.

Tedros Adhanom Ghebreyesus se quejó de las “poquísimas acciones” tomadas para lograr la equidad en las vacunas entre países ricos y pobres. Los fabricantes que llegaron a acuerdos con países ricos dejaron a los de bajos ingresos “privados de las herramientas para proteger a su gente”, dijo el director general a periodistas.

Agregó que se ha materializado menos del 15% de los mil millones de dosis prometidas por los países de altos ingresos. “No queremos más promesas”, dijo. “Solo queremos las vacunas”.

Hace un mes, Tedros había solicitado un cese global de los refuerzos hasta septiembre para priorizar la vacunación de las personas en mayor riesgo en todo el mundo que no han recibido su primera dosis.

