Narcos de Cali acusan a Pastrana de chantaje y dicen que ayudaban a campañas

El expresidente colombiano Andrés Pastrana, en una fotografía de archivo. EFE/ Giorgio Viera

Bogotá, 8 sep (EFE).- Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, capos del extinto cartel de Cali, acusaron al expresidente colombiano Andrés Pastrana de chantajearlos para tapar casos de corrupción de su entorno y dijeron haber ayudado a otras campañas políticas, además de la de Ernesto Samper a la Presidencia.

La denuncia está en una carta enviada por los Rodríguez Orejuela a Pastrana, que fue presidente de Colombia entre 1998 y 2002, y divulgada hoy por varios medios locales.

En ella, los hermanos, que cumplen condenas por narcotráfico en EE.UU., a donde fueron extraditados en 2004 y 2005, respectivamente, recriminan a Pastrana por haber entregado hace una semana a la Comisión de la Verdad una carta redactada bajo presión en la que contaban cómo fue su apoyo financiero a la campaña presidencial de Samper, involucrando además a su hombre de confianza, Horacio Serpa.

"Señor expresidente Pastrana: No nos extraña, pero nos sorprende cómo, con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción", comienza la carta de los convictos narcotraficantes.

El pasado 31 de agosto Pastrana entregó a la Comisión de la Verdad, que investiga las causas y orígenes del conflicto armado colombiano, la carta de los Rodríguez Orejuela, en la que aseguran que la campaña a la Presidencia de Samper recibió dineros del narcotráfico y que este "sí sabía de los ingresos".

Samper, del partido Liberal, derrotó a Pastrana, del Conservador, en las elecciones presidenciales de 1994, tras lo cual surgieron las denuncias de la entrada de dineros del cartel de Cali en la campaña del candidato ganador, hecho que marcó su Gobierno (1994-1998).

DINERO DEL NARCOTRÁFICO Y EXTRADICIÓN

En el mensaje divulgado hoy, los hermanos dicen que esa carta fue redactada en una fecha que no recuerdan del año 1999 o 2000 por exigencia de Pastrana, que los acusaba de conspirar junto con Samper y Serpa para "desacreditarlo ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú" que salieron a la luz cuando él era presidente.

Según los Rodríguez Orejuela, el médico Santiago Rojas, que los visitó en una cárcel de Bogotá donde estaban presos, les dijo que Pastrana estaba dispuesto a extraditarlos por supuestamente conspirar junto con Samper y Serpa, y por eso accedieron a redactar la carta que más de 20 años después el expresidente entregó a la Comisión de la Verdad, pese a que había prometido no hacerla pública.

El propósito de Pastrana, aseguran, era mostrarle la carta a Samper y a Serpa para que ellos desistieran de hacer declaraciones sobre los escándalos de corrupción de Dragacol y Chambacú.

Aseguran además que a Serpa, quien fue ministro de Gobierno de Samper y su principal defensor en el llamado "Proceso 8.000" por la infiltración de dineros del cartel de Cali en su campaña presidencial de 1994, "nunca le hemos dado un peso".

De otro lado, afirman que "en los últimos 50 años del siglo pasado" ayudaron a diferentes campañas políticas, tanto de liberales como de conservadores, entre ellas la de Pastrana.

"Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el (dirigente conservador) doctor Álvaro Pava hijo", aseguran.

Según los Rodríguez Orejuela, "la única manera en que usted (Pastrana) podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas, como el caso hipotético del doctor Ernesto Samper".

REACCIÓN DE SAMPER

Pastrana no se ha pronunciado sobre la carta de los hermanos, pero Samper emitió un comunicado en el que asegura que este montó una trampa contra él y contra Serpa, fallecido el pasado 31 de octubre.

"Estoy sorprendido por las explosivas declaraciones de los hermanos Rodríguez Orejuela sobre el comportamiento indigno del expresidente Andrés Pastrana al montar, como presidente de la República, un entrampamiento criminal contra Horacio Serpa y contra mí por denunciar los graves casos de corrupción de la época de Dragacol y Chambacú", manifestó.

Igualmente muestra su sorpresa "por las revelaciones sobre la financiación, por parte del cartel de Cali, de sus campañas a la presidencia y la negociación de su extradición".

"El expresidente Pastrana tiene que explicarle al país su conducta en estas circunstancias y las autoridades judiciales, incluidas la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, deben asumir la investigación de los graves hechos denunciados", señala en su comunicado.

Pastrana finalmente no extraditó a Estados Unidos a los Rodríguez Orejuela, pero sí lo hizo su sucesor, Álvaro Uribe (2002-2010).