Millonario en criptomonedas ilumina el cielo de El Salvador con un bitcoin

El Sunzal, El Salvador, 8 Set 2021 (AFP) - La noche en la playa El Sunzal en El Salvador se iluminó el martes con el símbolo de un bitcóin, un espectáculo de 150 drones traído por el multimillonario Brock Pierce, quien celebró el uso oficial de esta criptomoneda en el país.Pierce, un filántropo de 40 años y uno de los mayores impulsores del uso de las criptomonedas en el mundo, ofreció una recepción en este balneario ubicado en la costa del Pacífico, unos 40 km al suroeste de la capital.Fan declarado del presidente Nayib Bukele, respalda su plan de instaurar desde este martes al bitcóin como moneda de curso legal en el país, a la par del dólar. El bitcóin "es como el oro digital, aquí es donde guardas dinero para un día difícil en el futuro, esto es para tu cuenta de ahorros", comentó Pierce a la AFP.El lanzamiento de la billetera electrónica salvadoreña "Chivo" se complicó tras una caída en el sistema por alta demanda. El problema fue resuelto en dos de las tres plataformas de descarga.Además, en la capital, San Salvador, hubo protestas de cientos de ciudadanos que consideran el uso del bitcóin como un riesgo para sus finanzas y las del país, por la alta volatilidad del activo. "El Salvador es el conejillo de indias, somos un experimento monetario que va a golpear a los más pobres y desprotegidos. Inicia la implementación de una criptomoneda que nadie conoce, que nadie entiende, que nadie sabe cómo va a funcionar", dijo Rodrigo Cerritos, un manifestante de 23 años.En la jornada, el precio del bitcóin cayó de 52.000 dólares a 47.000 dólares. Pero Pierce es optimista."No medimos las cosas por un día, medimos las cosas con el tiempo. Es un viaje, no un destino (...) es un poco como una montaña rusa, los precios suben y bajan pero, con el tiempo, han ido subiendo continuamente", comentó.Eso sí, "no aconsejo que usen esto para hacer sus pagos diarios, para comprar las cosas que necesitan, para poner comida en la mesa o pagar el alquiler", sino más bien como un activo de ahorro, consideró.El gobierno de Bukele ha adelantado que, si bien los establecimientos y negocios deberán aceptar bitcóins, el comerciante no está obligado a conservarlo. La propia aplicación Chivo permitirá convertir el ingreso a su equivalente en dólares, así el cliente esté pagando con bitinio.mav/zm -------------------------------------------------------------