México.- El Congreso de México aprueba la ley de revocación de mandato presidencial

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Diputados de México ha aprobado este martes en lo general y en lo particular con 290 votos a favor y 195 en contra, así como con 15 abstenciones, la ley de revocación de mandato presidencial, sin modificar punto alguno al proyecto que previamente había sido avalado por el Senado.



El texto, que contempla la pregunta, "¿Está de acuerdo en que el presidente de México se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?", da base legal al referéndum que podría celebrarse en marzo de 2022, a petición del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.



La oposición ha votado en contra alegando que el texto no corresponde a una consulta de revocación, tal y como establece la Constitución, pues "no conduce a dar una respuesta contundente (...), sino que plantea dos escenarios diferentes sobre los que la ciudadanía tenía que optar", ha explicado Humberto Aguilar, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).



Por su parte, Morena ha celebrado el resultado de la votación y ha remarcado que López Obrador "no tiene miedo a la revocación", pues confían en que "la gran mayoría" de los mexicanos refrendarán en las urnas la confianza que ya le otorgaron en 2018. "Eso se va a repetir el próximo 5 de marzo de 2022", ha vaticinado el diputado Jaime Humberto Pérez, informa el diario 'Milenio'.



El proceso de revocación se podrá solicitar una sola vez durante el mandato, de seis años, durante los tres meses posteriores a la finalización del tercer año. La consulta saldría adelante a petición del 3 por ciento de la lista de electores de hasta 17 entidades federativas y se celebraría en un plazo no mayor de tres meses una vez se emita la convocatoria y sin coincidir con otros procesos electorales.



Hace un par de meses, López Obrador hizo balance de lo que ha sido hasta ahora sus tres primeros años al frente de México, asegurando que "hizo todo lo humanamente posible" para combatir la pandemia y mostrándose convencido de que no solo no ha defraudado a sus compatriotas, sino que además saldría airoso de una consulta popular revocatoria.