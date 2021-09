Los objetivos climáticos de PwC fueron validados por la iniciativa SBTi

Fotografía de archivo de l logo de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Ciudad de Panamá, 8 sep (EFE).- Las metas climáticas de la consultora PwC, que incluyen reducir para el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 50 %, fueron validadas por la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés).

PwC indicó que se ha comprometido a reducir las emisiones de GEI en un 50 % en términos absolutos con respecto a los niveles de 2019 para 2030, en línea con un escenario de limitar el aumento de la temperatura de la Tierra a 1,5 grados respecto a la era preindustrial.

La consultora destacó que sus objetivos climáticos "van más allá de las emisiones de alcance 1 y 2 para incluir las emisiones indirectas de alcance 3 más grandes de PwC".

El Protocolo de GEI ha definido tres alcances de emisiones: el 1 y 2 se relacionan con los sistemas que están dentro del control razonable de una entidad, como la energía consumida en sus instalaciones o por los vehículos que utiliza, mientras que el 3 son las fuentes de emisiones más externas como las que se encuentran en toda la cadena de suministro.

Con este enfoque, que está alineado con el nivel de ambición más alto de SBTi, PwC se compromete a descarbonizar la forma en que opera y desvincular el crecimiento de su negocio de las emisiones, afirmó la empresa, una red de firmas en 155 países con más de 284.000 personas.

El líder Global de Propósito, Políticas y Responsabilidad Corporativa para la red de PwC for the PwC Network, Colm Kelly, declaró que el cambio climático es uno de los problemas "más urgentes que enfrenta" el planeta y "PwC tiene un papel clave que desempeñar en la creación de un mundo más sostenible".

"Al igual que nuestros clientes, necesitamos generar confianza con nuestras partes interesadas y ofrecer resultados sostenidos, y abordar nuestro impacto climático es fundamental para ambos. A medida que apoyamos a nuestros clientes y proveedores en la transformación de sus negocios para lograr 'net zero' (carbono neutral), reconocemos la importancia de reducir activamente el impacto climático de nuestra propia huella operativa, incluidas las emisiones de alcance 3", afirmó Kelly.

LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS DE PwC

Como se describe en la nueva estrategia global de PwC, "La Nueva Ecuación", la firma se ha comprometido a transformar su modelo de negocio para descarbonizar su cadena de valor, aumentar la transparencia y respaldar el desarrollo de marcos y sólidos estándares de informes ESG" o reportes de sostenibilidad. La red de PwC también involucrará a sus clientes y proveedores para ayudarlos a abordar su impacto climático.

El compromiso climático de PwC para lograr un compromiso 'net zero' o carbono neutral para el año 2030 involucra cuatro áreas clave: operaciones, clientes, proveedores y agenda climática.

En el área de operaciones, "PwC reducirá sus emisiones de acuerdo con un escenario climático de 1,5 grados, incluida una reducción del 50 % en las emisiones de alcance 1 y 2 y una reducción absoluta del 50 % en las emisiones de viajes de negocios desde una base de 2019 para 2030. Además, acelerará su transición a electricidad 100 % renovable y para mitigar sus impactos hoy, continuará compensando sus emisiones a través de créditos de carbono de alta calidad".

En el área de clientes la firma de consultoría trabajará con ellos "para apoyar sus esfuerzos para hacer de un futuro 'net zero' (carbono neutral) una realidad para todos, aprovechando el trabajo de los clientes existentes en materia de sostenibilidad y transformación net zero".

Asimismo, en cuanto a los proveedores PwC colaborará con ellos para "animarlos y apoyarlos para lograr net zero". La consultora se "compromete a que el 50 % de sus "proveedores globales de bienes y servicios comprados por emisiones habrán establecido sus propios objetivos basados ??en la ciencia para reducir su impacto climático para 2025".

En cuanto a la agenda climática, "PwC continuará con su programa de investigación y colaboración de larga data con empresas, responsables políticos y ONG para acelerar una economía net zero".

La firma aseguró que, utilizando los niveles de 2019 como año base, informará de manera regular y transparente sobre el progreso de los objetivos de sus operaciones, mejorando sus informes de emisiones de GEI a partir de 2023, utilizando informes ampliados basados ??en las métricas del Foro Económico Mundial/Consejo Empresarial Internacional (IBC), así como las recomendaciones del World Business Council on Sustainable Development.