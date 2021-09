La Federación pide a la FIFA que ocho brasileños de la Premier no puedan jugar esta jornada

Ederson, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Jose Coelho / POOL

Londres, 8 sep (EFE).- La Federación de fútbol brasileña ha pedido a la FIFA que ocho jugadores brasileños de la Premier League, que no fueron liberados para jugar con la selección, no puedan jugar este fin de semana.

La regulación de la FIFA incluye un apartado que explica que aquellos jugadores que no se pongan a disposición de sus selecciones pueden ser sancionados con un periodo de cinco días sin jugar. Esto impediría que estos ocho futbolistas pudieran participar con sus equipos este fin de semana.

Los jugadores afectados son Roberto Firmino, Fabinho y Alisson, del Liverpool; Ederson y Gabriel Jesús, del Manchester City, Raphinha, del Leeds; Thiago Silva, del Chelsea; y Fred, del Manchester United. Además, tanto Silva como Fred, se perderían también sus duelos de Champions League del martes.

Los clubes ingleses se opusieron a ceder a sus jugadores ya que los países de Sudamérica se encuentran en la lista roja de viaje del Reino Unido, por lo que a sus vuelta al país tendrían que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días en un hotel que no les dejaría entrenar.

El único futbolista al que la federación brasileña no ha denunciado es a Richarlison, del Everton, ya que el club inglés le permitió disputar los Juegos Olímpicos, en los que logró la medalla de oro, pese a que no tenían obligación de ello.

Otros jugadores, como los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, del Aston Villa, y Cristian Romero y Giovani Lo Celso, del Tottenham Hotspur, sí fueron con su selección, pero para evitar la cuarentena en Reino Unido, volaron a Croacia, donde pasarán diez días pudiendo entrenar.

La Federación brasileña ya ha trasladado su petición a la FIFA y ahora está en el tejado de la organización dar luz verde a la sanción.